Türkiye'nin kadın istatistikleri (1)
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Türkiye'nin kadın istatistikleri (1)

05.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:16
Türkiye'nin kadın istatistikleri (1)

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'u kadınlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2020" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturdu. Türkiye'nin kadın nüfusu 41 milyon 698 bin 377, erkek nüfusu 41 milyon 915 bin 985 kişi oldu.

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti. Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,3 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 73,4 olarak belirlendi.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,6 yıl, kadınlarda 81,3 ve erkeklerde 75,9 yıl oldu. Doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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