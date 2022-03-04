Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın kazananları belli oldu

Garanti BBVA'nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 15'incisini gerçekleştirdiği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen ödül töreninde 4 kategorinin birincileri açıklandı.

Yarışmada, ACS Enerji'nin kurucusu Aysun Aktaş Akdoğan "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" seçildi. Aslı Aksoy, Elibelinde Tarım girişimiyle "Türkiye'nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi", Bpreg Kompozit kurucusu Burcu Karaca Uğural "Türkiye'nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi" oldu. Help Steps uygulamasını hayata geçiren Gözde Venedik ise "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ülkelerin ve toplumların gelişme ve ilerleme kaydedebilmesi için kadınların güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kadının güçlenmesinin, sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündeminde olan bir konu olduğunu aktaran Baştuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

" 2006 yılında, Kadın Girişimci Programı'nı hayata geçirerek kadınların ekonomide daha fazla söz hakkı almalarını misyon edindik, destekledik. Çünkü kadın ve erkeğin ekonomik ve sosyal hayatta eşit olmadığı bir toplumun ileriye gidemeyeceğinin ve bunun yaşamsal bir konu olduğunun farkındaydık. Biz bu yola çıktığımızda Türkiye'deki kadın girişimci oranı yüzde 5'lerdeydi. Bugün ise ülkemizde kadın girişimci oranı toplam ekosistem içinde yüzde 14'ler seviyesine çıktı. Bu gelişme sevindirici ancak yeterli değil. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl kadın girişimcilere kullandırdığımız toplam kredi tutarı 11 milyar TL'ye ulaştı ve bu rakam süratle artıyor.

Biz kendimizi, kadın girişimcilerin finansal sağlığını gözeten, onlara yol gösteren, hayatlarını kolaylaştıran, doğru zamanda, doğru tavsiye, yönlendirmeler ve desteklerle iş süreçlerine katkı sağlayan bir çözüm ortağı olarak da konumluyoruz. Finansman dışında, kadın girişimcilerin sürdürülebilir ve kalıcı şirketlere sahip olması ve kapasitelerini geliştirmesi için eğitim destekleri sunuyoruz."

Kadın Girişimci Yarışması'nda başvuru sayısının 42 bine ulaşmış durumda olduğunu bildiren Baştuğ, "Her yıl daha da artan ilgi, katılım bizi çok gururlandırıyor. Bu yıl da ailemize katılan yeni girişimcilerle, yeni başarı hikayelerine şahitlik ediyoruz. Kadın Girişimcilere yönelik programımızın özellikle de yarışmamızın sektöre ve başka kurumlara ilham vermesinden ve örnek alınmasından da gurur ve mutluluk duyuyoruz" yorumunu yaptı.

Baştuğ şöyle devam etti:

"Bugüne kadar yarışmamıza başvuran pek çok kadın girişimci, işini büyütürken, kadınların istihdamını destekledi, sosyal fayda sağladığı projelerle etki alanını genişletti. Bu yıl finale kalan girişimlerin çoğunun çevre ve sürdürülebilirlik konusuna odaklanması da, dünyamızın geleceğine dair hepimize büyük umut veriyor. Yarışmayı kazanan, finale kalan ve başvuru yapan tüm kadın girişimcileri cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz de 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kadın girişimcilere yönelik finansal ve finans dışı desteklerimizle ekosistemin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem de "Girişimci olmak isteyen bir kadın bugün daha yola bile çıkamadan pek çok sorunla karşılaşıyor. Kültürel önyargılardan finansa, bilgiye ve pazara erişimin önündeki engellere kadar uzanan geniş bir yelpazede pek çok sorun sayabilirim. Ama başlamak için en önemli ihtiyaç başarıya olan inançtır. Bir başka deyişle, tüm zorluklara rağmen bir kadının girişimcilik yolculuğunda başarıya ulaşacağına inanmak gerekiyor.

İşte bu inanç rol modellerin hikayeleri ile güçlenir. Bu yarışmanın en önemli misyonu da bu. Bir yandan kadın girişimci ekosistemini genişletirken bir yandan da onlardan örnek alan yeni kadın girişimcilerin yolunu açmak, onları cesaretlendirmek." ifadelerini kullandı.

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise dünyanın büyük bölümünde kadınlar hala erkeklerle eşit haklara sahip olmadığını vurgulayarak, "Kadınlar çoğu zaman hala ev işleri ve çocuk bakımı gibi geleneksel rolleri üstleniyor. İş yaşamında da eşitsizlikler olduğu görülüyor. Kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliği, şirketlerin üst yönetimlerinde kadın yönetici oranının düşük olması, kadının iş gücüne katılım oranının düşük olması, kadın girişimci oranının yüzde 14'lerde seyretmesi gibi temel başlıklar dikkat çekiyor." yorumunu yaptı.