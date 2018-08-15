Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması 12. Kez Başlıyor

Garanti Bankası'nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 12'ncisini düzenlediği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na başvurular başladı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, iş hayatında fark yaratan başarı hikayelerini paylaşarak diğer kadın girişimcilere rol model olmak isteyen adaylar yarışmaya, "www.garantikadingirisimci.com" ve "www.kadingirisimciyarismasi.com" adresindeki formu doldurarak 30 Eylül'e kadar başvurabilecek.

"Türkiye'nin Kadın Girişimcisi" ödülüne layık görülen girişimcinin 50 bin TL kazanacağı yarışmada, "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin birincilerine ise 40 bin TL'lik ödül verilecek.



Resmi KOBİ tanımına giren hakim ortağı ya da sahibi kadın olan, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm işletme sahibi kadın girişimciler, yarışmaya bizzat başvurabiliyor ya da aday gösterilebiliyor. Ayrıca, daha önce başvuru yapan kadın girişimciler yarışmaya tekrar başvurabiliyor.

Yarışma kriterleri kategoriler arasında farklılaşmakla birlikte başvurular, risk alma ve cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, sürdürülebilir finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark yaratma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendirilecek.



Yarışmanın jüri üyeleri arasında Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş ve geçen yılın birincilerinden 1K Kimya'nın Kurucusu Sevginar Baştekin yer alıyor.



"Bugüne kadar yaklaşık 33 bin kişi başvurdu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Garanti Bankası olarak, ekonomik kalkınma için kadının iş gücüne ve ekonomiye katılımını desteklemeyi önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerimizi finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olarak 4 temel başlıkta ele alıyoruz. Bu kapsamda, kadın girişimcileri cesaretlendirmek ve hikayelerini Türkiye'ye duyurmalarını sağlamak amacıyla 12 yıldır Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nı düzenliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 33 bin kişinin başvurduğu yarışmaya katılan kadın girişimciler, başarı hikayeleriyle rol model oluyorlar. Bu yarışmanın Türkiye'de kadın girişimciliğine sunduğu katkıyı net olarak görüyoruz. Yarışmaya katılan kadınların yüzde 85'i çevresindeki kadınları girişimcilik konusunda etkiledi. Yarışmada birinci olmuş kadın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde 40 artış meydana geldi. Garanti Bankası olarak, 12 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz bu yarışma ile kadın girişimcilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. İşini geliştirmek, azmi ve cesur adımlarıyla kadınlara rol model olmak isteyen kadın girişimcilerimizi bu yarışmaya katılmaya, bizlerle iş dünyası hikayelerini paylaşmaya davet ediyoruz."