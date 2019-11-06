Türkiye’nin kadın direktörleri 7. kez bir araya geliyor

06.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:34

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 7.si düzenlenecek olan 'Türkiye Kadın Direktörler Konferansı', 20 Kasım 2019, Çarşamba günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Konferansta ayrıca, "Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2019" raporu açıklanacak.