TÜRKİYE'NİN KADAVRADAN İKİNCİ RAHİM NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

TÜRKİYE'nin kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE'nin kadavradan ikinci rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyat saat 04.30'da başladı. Türkiye'nin kadavradan ikinci rahim nakli Alanya'da yaşayan doğuştan rahim yokluğu yaşayan, 11 yıllık evli ve 5 yıldır nakil bekleyen 31 yaşındaki Havva Erdem'e gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Bülent Aydınlı, anestezi uzmanı Necmiye Hadimioğlu ve organın bağışlanmasında aileyle görüşme yapan AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu öğretim görevlisi Nilgün Bilal'in de aralarında bulunduğu 40 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatının 4-6 saat sürmesi bekleniyor. Vericinin 37 yaşında olduğu ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde beyin ölümü sonrasında yakınlarının bağış yaptığı belirtildi.

İLK NAKİL 2011'DE YAPILMIŞTI

Dünyanın ve Türkiye'nin başarılı ilk kadavradan rahim nakli Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de Derya Sert'e yapılmış ve Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bir bebek dünyaya getirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı