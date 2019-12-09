Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:02

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Afganistan'a yönelik bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP) 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Ertuğrul, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Büyükelçi Ertuğrul, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Ertuğrul, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, bu tür yarışmaları düzenlediği için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Kaynak: AA