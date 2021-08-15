Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlara 'Afganistan' çağrısı
Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Buyükelçiliğimizle iletişime geçerek (Tel: +93 79 782 82 83), ivedilikle bilgi vermeleri rica olunur" denildi.
Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Buyükelçiliğimizle iletişime geçerek (Tel: +93 79 782 82 83), ivedilikle bilgi vermeleri rica olunur" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı