Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlara 'Afganistan' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlara 'Afganistan' çağrısı

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlara 'Afganistan' çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Buyükelçiliğimizle iletişime geçerek (Tel: +93 79 782 82 83), ivedilikle bilgi vermeleri rica olunur" denildi.

Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşlarımızın Buyükelçiliğimizle iletişime geçerek (Tel: +93 79 782 82 83), ivedilikle bilgi vermeleri rica olunur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'um lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'um lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek
Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Bülent Ersoy Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mete Gazoz Hakan Reçber Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden vatandaşlara 'Afganistan' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 12:06:23. #1.15#

title