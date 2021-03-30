Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı

Türkiye'nin İtalya'daki 8. Fahri Başkonsolosluğu ülkenin doğusundaki Ravenna kentinde açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi
A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım
A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım

Türkiye'nin İtalya'daki 8. Fahri Başkonsolosluğu ülkenin doğusundaki Ravenna kentinde açıldı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Ravenna kentine giderek, burada Türkiye'nin Fahri Başkonsolosu olarak atanan deniz hukuku uzmanı Avukat Maurizio Mauro ile fahri başkonsolosluğun açılışını gerçekleştirdi.

Böylece Ravenna Fahri Başkonsolosluğu, Türkiye'nin İtalya'daki Ancona, Brindisi, Bari, Cenova, Trieste, Venedik ve Siracusa kentlerinin ardından açılan 8. fahri temsilcilik oldu.

"Ticaretimiz açısından büyük önem arz ediyor"

Büyükelçi Esenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası uzun zamandır üzerine çalıştığımız bir yerdi. Potansiyeli olan bir nokta." dedi.

Ravenna Fahri Başkonsolosluğunun Emilia Romagna bölgesinin tamamından sorumlu olacağını dile getiren Esenli, "Ravenna, bir dönem Batı Roma İmparatorluğuna başkentlik yapmış bir yer. Günümüzde ise ülkemizin 2 milyar avroya yakın ticaretinin olduğu Emilia-Romagna bölgesinin Adriyatik Denizi'ne açılan önemli bir noktası konumunda." diye konuştu.

Ravenna Limanı'nın yolcu terminali bölümünde Türk özel sektörünün büyük hissedar olduğuna dikkati çeken Esenli, "Bir liman şehri olması dolayısıyla ticaretimiz açısından büyük önem arz ediyor. Böyle bir yerde fahri başkonsolosumuzun olması elzemdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Bahar Candan Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ak Parti Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin İtalya'daki fahri başkonsolosluk sayısı arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 22:43:35. #1.16#
title