Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Kadıköy'de protesto edildi
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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Kadıköy'de protesto edildi

20.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:01

Kadıköy'de toplanan bir grup, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi.

Kadıköy'de toplanan bir grup, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmaması ve yürürlükte kalması için düzenlenen eylemde, "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula, kadınlar boyun eğmeyecek" pankartları açıldı.

Yapılan konuşmalarda, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınları koruduğu savunularak, sözleşmenin kaldırılmasının kabul edilmeyeceği belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Parti Meclis Üyesi Gökçen Gökçe ile bazı kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri de eyleme katılarak gruba destek verdi.

Eylem bittikten sonra polisin, dağılmaları yönünde uyarıda bulunduğu grup, ara sokaklarda toplanıp bir süre daha slogan attı. Grup, daha sonra dağıldı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Kadıköy'de protesto edildi
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Kadıköy'de protesto edildi
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Kadıköy'de protesto edildi
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi Kadıköy'de protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yılmaz

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