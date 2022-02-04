Son dakika... Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin internet hızı son 1 yılda yüzde 65 arttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ookla- Speedtest şirketi tarafından hazırlanan uluslararası verilere göre; mobil genişbantta dünya ortalaması 29,55 iken Türkiye'nin buradaki hızı 31,43 Mbps olarak kaydedildi. Sabit genişbant hızı da son 1 yılda yüzde 65 oranında artarak 44,77 Mbps'ye ulaştı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada internet alt yapısı ile ilgili 2021 yılını değerlendirdi. Karaismailoğlu, Türkiye'nin fiber alt yapı uzunluğunun 455 bin kilometreye çıktığını, artan yatırımlarla internet hızının da dünya ortalamasının çok daha üstünde bir noktaya çıkacağını vurguladı. Türkiye'nin mobil genişbantta dünya ortalamasının üzerinde bir hıza sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ookla-Speedtest şirketi tarafından hazırlanan uluslararası verilere göre; mobil genişbantta dünya ortalaması 29,55 iken Türkiye'nin buradaki hızı 31,43 Mbps olarak kaydedildi. Sabit genişbant hızı da son 1 yılda yüzde 65 oranında artarak 44,77 Mbps'ye ulaştı" dedi.

"Genişbant abone sayısının yıllık yüzde 8,2 oranında arttığı görülüyor. 2008 yılında 6 milyon olan genişbant internet abone sayısı 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 87,5 milyona ulaştı. Son verilerle Türkiye'deki abonelerin yaklaşık yüzde 92'si fiber altyapı üzerinden hizmet alıyor. Son 5 yılda internette sabit abonelerin aylık kullanımı yaklaşık 3 kat, son 2 yılda ise yüzde 73 arttı. Ülkemizde internet hızlarına göre abonelik durumuna baktığımızda, 2021 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla abonelerin yüzde 56'sı 10-24 Mbps, yüzde 33'ü ise 24-100 Mbps hızlarda internet paketlerini kullanmakta. Diğer taraftan ülkemizde farklı işletmeciler tarafından son kullanıcılara 1000 Mbps'ye kadar hızlarda genişbant internet hizmeti sunulmakta olup, hesaplanan ortalama hızlar ülkemizde kurulu olan sabit genişbant altyapısının kapasitesini göstermemektedir. Ülkemizde sabit genişbant altyapısı üzerinden yüksek hızlarda internet sunumu mümkün olmakla birlikte aboneler nispeten düşük hızları tercih etmekte. Ancak son yıllarda bu yönde kullanıcı tercihlerinin değişmeye başladığını ve yüksek hızlara yönelişin olduğunu gözlemlemekteyiz."

Demirören Haber Ajansı - Güncel