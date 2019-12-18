Türkiye'nin insan kaynakları envanteri çıkarılacak

18.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:38

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İnsan Kaynakları Ofisine atfedilen görevlerden Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlanması çalışmaları başladı.

İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları envanteri, kamu verilerinin sistematik ve bütüncül bir bakış açısı kullanılmasıyla hazırlanıyor.

Elde edilen istatistiki verilerin analiziyle insan kaynağı yönetiminde iyileştirme gereken alanların hızlı tespiti ve insan kaynağının verimli kullanılmasının teşvikiyle milli gelire katkı sunulması hedefleniyor. Bu sayede, ülke gerçekleriyle uyumlu ve kanıta dayalı, etkin politikalar üretme imkanı sağlanacağı öngörülüyor.

Çalışma, objektif ve akademik bir bakış açısıyla geliştirilirken, pek çok veri modülünü bünyesinde barındıracak bir "büyük veri projesi" olarak tasarlanıyor. Bu doğrultuda, nüfus, eğitim, iş gücü, sağlık, adalet, teşvikler, sosyal yardımlar ve diğer konulara ilişkin çeşitli idari veri setleri, modern istatistik ve veri bilimi yöntemleri kullanılarak eşleştiriliyor ve analiz ediliyor. Böylece kamudan hizmet alan vatandaşın memnuniyeti de analiz edilebiliyor.

Ülkenin insan kaynağının nitelik ve nicelik haritalarının hazırlanması, politika önceliği olan bölge, sektör ve mesleklerin belirlenmesi, toplumsal fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi, uzun vadeli insan kaynağı arz ve talebine dair etkin ve gerçekçi projeksiyonlar yapılması, insan kaynakları envanteri projesinin temel öncelik ve hedefleri arasında yer alıyor.

"Veri odaklı çözümlere öncelik verilecek"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin bu önemli sorumluluğu layıkıyla gerçekleştirebilmek için diğer kamu kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamaya göre, çalışma sonuçlandığında, ülkenin insan kaynağı yönetiminde, kamu sektörü ve özel sektör arasındaki eş güdüm pekişecek, bakanlıklara ve ilgili kamu kuruluşlarına daha etkin insan kaynağı planlamaları yapmaları için kullanabilecekleri veri sağlanacak.

Ayrıca, kamu sektörünün verimliliği iyileştirilerek milli gelire katkısı artırılacak, eğitim, meslek ve kariyer planlamaları daha etkin şekilde yapılacak, eğitim-iş gücü piyasası bağlantısı güçlendirilecek, beşeri sermaye yönetimine dair politika seti iyileştirilerek, daha etkin bir hale getirilecek, veri odaklı çözümlere öncelik verilecek.

Kaynak: AA