Türkiye'nin İlk Zeytin Ormanı Kuruldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatını "işgal" olarak değerlendirmesini hatırlatarak, "Afrin bir işgal hareketi değildir; Afrin, Afrinlilerindir. Türkiye, Zeytin Dalı ile terörle mücadele etmektedir. Muhtemelen bu yanlış anlaşılmayı Büyükelçim düzeltecek, Türk halkının üzüntüsünü giderecektir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 3 Milyon Suriyeli 3 Milyon-Fidan Projesi kapsamında Güngürge Mahallesi'nde oluşturulan Fatma Avlar ve Aylan Bebek Barış Ormanı'nda fidan dikim töreni düzenlendi. Projeyle 20 bin zeytin fidanı dikilerek Türkiye'de ilk kez bir zeytin ormanı kurulacak.

ŞAHİN: SAVAŞIN KAZANANI YOKTUR

Düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 3 Milyon Suriyeli-3 Milyon Fidan Projesi'nin başarılabileceğini tüm Dünya'ya gösterdiklerini bildirdi.

Şahin, "Zeytin barıştır, kardeşliktir, sevgidir. Zeytin Dalı, bizim için bugünlerde çok önemli bir semboldür; sevginin, barışın, kardeşliğin temsilidir. O kadar önemli bir süreçten geçiyoruz ki; dünya tarihi açısından bir dönüm noktası yaşanıyor. Her zaman iyiler ve kötülerin mücadelesi yapılmıştır, her zaman yaşatanlar ve öldürenlerin mücadelesi yapılmıştır. Bu dünya iki koca dünya savaşı yaşadı. Savaşın kazananı yoktur; savaş, kan ve gözyaşı, insanlık tarihine utanç tarihi olarak geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük müttefikimiz olan Almanya ile birlikte bir daha dünya savaşı çıkmasın, insanlar ölmesin; Aylan bebekler denizde boğulmasın, Fatma kızımız evinde başına bomba düşerek ölmesin diye zeytin dalı dikmek için buradayız.

BİR DAMLA PETROLÜ BİR DAMLA KANA TERCİH ETMEDİK

Anadolu rahmetin, merhametin, sevginin toprağı olmuştur. Biz hiçbir zaman bir damla petrolü, bir damla kana tercih etmedik. Petrol Ortadoğu'ya her zaman kan ve gözyaşı getirmiştir. Yeraltında olan o zenginlik, Dünya'daki bütün hesabı o bölgeye dikmiş; o hesap bu bölgedeki insanların ölmesine, insanların toprağından, vatanından ayrılmasına neden olmuştur. Biz o yüzden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 7 yılda Suriye'de yaşananlara baktığımız zaman, Türkiye Cumhuriyeti ve halkı, her zaman Suriye Halkının yanında olarak zalim Esad'a 'dur' demiştir. İki şey yapabilirdik; başkalarının yaptığı gibi kapılarımızı kapatabilirdik, vicdanlarımızı karartabilirdik, merhameti yok sayabilirdik ancak bizim medeniyetimiz bunu yok sayıyor, 'Bir kişiyi öldürmek, tüm insanları öldürmek demektir' diyor. İslam medeniyeti, sevgi medeniyetidir. Suriyeli kardeşlerimiz bizim komşumuzdur; bizim medeniyetimizde komşu hakkı vardır, kardeşlik, barış vardır. Komşusu açken, tok yatan bizden değildir. Veren el, alan elden üstündür. İşte bu yüzden dünya medeniyeti bunu anlayamadı. Dünya milyonlarca kardeşine sofrasını, evini, yurdunu açan Türkiye'nin bu yükü nasıl kaldırdığını anlayamadı, anlayamaz da. Biz komşumuzda savaş istemiyoruz, bebekler yaşasın, insanlar toprağında yaşasın istiyoruz. Cerablus, Cerablusluların, Afrin, Afrinlilerindir; Suriye, Suriyelilerindir.

YANLIŞ ANLAŞILMAYI BÜYÜKELÇİM DÜZELTECEKTİR

Sayın Büyükelçi ile çok güzel projelere imza attık. İki ülke arasında zaman zaman yanlış anlaşılmalar oldu. Büyükelçimizi, iki ülkenin dostluğuna, kardeşliğine nasıl çaba gösterdiğine ben şahidim. Ancak dün söylediği bir söz Türk Halkını üzmüştür: Afrin bir işgal hareketi değildir; Afrin, Afrinlilerindir. Türkiye, Zeytin Dalı ile terörle mücadele etmektedir. PKK, DEAŞ, FETÖ'yle mücadele etmektedir. Biz Alman Hükümetinden zor zamanımızda yanımızda durmasını, Zeytin Dalı Hareketini çok güçlü bir şekilde desteklemesini bekliyoruz. Muhtemelen bu yanlış anlaşılmayı Büyükelçim düzeltecek, Türk Halkındaki üzüntüyü giderecektir. Türkiye sigortadır; Almanya'ya, Avrupa'ya sigortadır. Türkiye bugün sigorta olmasaydı 2,5 milyon mülteci Avrupa sınırlarındaydı. Binlerce Aylan Bebek, Ege Denizinde boğulmuştu. O yüzden biz bugün bu duruşumuzla, Cumhurbaşkanımızın duruşuyla, halkımızın cesareti ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; 'Afrin, Afrinlilerindir' diyerek kendine gelen tehlikeye karşı Suriye Halkı için verdiği mücadeleyi Avrupa'nın desteklemesini bekliyoruz.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN GEÇMEKTEDİR

Avrupa'nın güvenliği de Türkiye'den geçmektedir. Avrupa'nın barışı da Gaziantep'ten ve Suriye'den geçmektedir. O yüzden bu zeytin dallarını dikeceğiz. Bizim amacımız dünyayı cennete çevirmek ama cehenneme çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. İstiyoruz ki yurdunuza dönün, yuvanıza dönün. Büyükelçimizde bunu söyledi. Kimse vatanından, yurdundan olmasın. Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına dönene kadar bizim canımız, ciğerimizsiniz; ama dönmeniz için de her türlü mücadeleyi yapacağız, bu bölge barışın, kardeşin, huzurun bölgesi olacak. Artık petrol nedeniyle savaşın değil; barışın bölgesi olacak. Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik, beraberlik ile yaptığı çalışmayla bunun sembolü olacak. Zeytin Dalı huzur getirsin, Almanya ile Türk Halkı arasındaki barışı güçlendirsin. Hep birlikte barış için zeytin dalı dikelim, dünya barışı için çalışalım" dedi.

ERDMANN: SİZLERİ ÇOK İYİ ANLIYORUZ

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Almanların ağaçları çok sevdiğini belirterek, "3 Milyon Suriyeli 3 Milyon-Fidan Projesi'yle Gaziantep'e ağaçlar dikeceğiz. Suriyeli kardeşlerimize iyi şeyler yapmak için ağaç dikiyoruz. Bu projeyle hem Suriyeli kardeşlerimizi desteklemek hem de Gazianteplilere katkı sunmak istiyoruz. Türkiye'yle biz çok sıkı ilişkiler içerisinde olan uzun süreli dost iki ülkeyiz. 3 Milyon Suriyeli 3 Milyon-Fidan Projesi, 3 milyon avroluk 1000 kişiyi kapsayan bir proje oldu. Türkiye'ye ve göçmenlere verilen bu katkı Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyeliler için tabi ki çok küçük bir oran. Almanya'nın 1 milyon göçmenin ne olduğunu hissedebilir ama 4 milyon göçmeni hissetmesi çok zor. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, bu konuda katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye'deki bu insanlık dışı savaş en kısa zamanda sona erer, hepiniz ülkelerinize geri dönersiniz, tüm insanların doğasında doğdukları yere bir özlem vardır, oraya gitmek isteği vardır, sizi çok iyi anlıyoruz. Evinize kısa sürede dönemediğiniz takdirde burada geçirdiğiniz süreçte biz Türkiye'yle beraber kaderinizi daha olumlu hale getirmek için katkıda bulunmak istiyoruz. Ankara'dan buraya gelerek bu toplantıya katılmamanın asıl nedeni, biz Türkiye'yle beraber bu konuda birlikte çalışma isteğine inanmanız için buradayım" diye konuştu.