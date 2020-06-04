Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu (2) Bakanların bir arada görüntüsü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Gözlem uydusu hakkında bilgi Gözlem uydusundan görüntü ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,...

Bakanların bir arada görüntüsü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Gözlem uydusu hakkında bilgi Gözlem uydusundan görüntü ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. (2) Kaynak: AA