Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu (2)
Bakanların bir arada görüntüsü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Gözlem uydusu hakkında bilgi Gözlem uydusundan görüntü ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,...
04.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:39
Bakanların bir arada görüntüsü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Gözlem uydusu hakkında bilgi
Gözlem uydusundan görüntü ANKARA - Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. (2)
Kaynak: AA