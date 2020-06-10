Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar 200 bin saat ile Türkiye rekoru kırdı
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar 200 bin saat ile Türkiye rekoru kırdı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar 200 bin saat ile Türkiye rekoru kırdı BAYKAR tarafından geliştirilerek envantere girdiği 2014'ten beri güvenlik güçlerimizin sevk ve idaresinde ülkemize hizmet eden Bayraktar TB2 SİHA,200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk...

10.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:30

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar 200 bin saat ile Türkiye rekoru kırdı

İSTANBUL - BAYKAR tarafından geliştirilerek envantere girdiği 2014'ten beri güvenlik güçlerimizin sevk ve idaresinde ülkemize hizmet eden Bayraktar TB2 SİHA,200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Rekoru twitter adresi üzerinden duyuran Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2 200. 000 Sabırla, Aşkla Azimle Türkiye için. Göklerde görevde. Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür" notunu paylaştı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar 200 bin saat ile Türkiye rekoru kırdı

Kaynak: İHA

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