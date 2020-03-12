Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı
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Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Dalaman, Muğla, Yerel

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk maketi Muğla'nın Dalaman ilçesine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yerleştirildi.

12.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:16
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı

MUĞLA - 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı tarafından tanıtılan yerli otomobilin ilk maketi Muğla'nın Dalaman ilçesine Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından yerleştirildi.

60 yıl aradan sonra Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili SUV ve Sedan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019 tarihinde tanıtılmıştı.

Bursa'da TSK arazisi üzerinde üretimi yapılacak aracın gerçeğinden önce maketi Türkiye'de ilk defa Muğla'nın Dalaman ilçesinde yerini aldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekmek için hazırlanan maket vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin Ortak Girişik Grubu tarafından üretimi yapılacak olan yerli ve milli otomobil 2022 yılının ilk yarısında yollarda olması hedefleniyor.

Türkiye'de ilk defa Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçeğine uygun birebir yapılan trafik aracı maketi Dalaman ilçesi Havalimanı yol güzergahına yerleştirildi. Aracın üzerine yerleştirilen güneş paneli ile aracın tepe lambası 24 saat kesintisiz çalışacak.

Yerli ve milli trafik otomobilini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar aracın yanında durarak fotoğraf çektiriyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı

Kaynak: İHA

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin maketi trafik ekipleri tarafından kullanıldı

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