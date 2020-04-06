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Türkiye'nin ilk yerli şehir oyunu Bursa Kültür AŞ'den

Kurum, aileleri ile nitelikli zaman geçirmek isteyen meraklı öğrenciler için kurgusu, içeriği ve tasarımı ile Türkiye'nin ilk yerli şehir oyunu 'Bilgin Bursa'yı çıkardı.

06.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:25
Türkiye'nin ilk yerli şehir oyunu Bursa Kültür AŞ'den

BURSA Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ bir ilke imza attı. Kurum, aileleri ile nitelikli zaman geçirmek isteyen meraklı öğrenciler için kurgusu, içeriği ve tasarımı ile Türkiye'nin ilk yerli şehir oyunu 'Bilgin Bursa'yı çıkardı. Tüm dünyayı saran covid-19 (koronavirüs) ile mücadele kapsamında evde kalan, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek isteyen aileler için üretilen 'Bilgin Bursa', çocukların yaşadıkları şehri daha yakından tanıyabilmeleri fikrinden doğdu. Oyun, Bursa'nın tarihi ve kültürel özelliklerini de içerecek şekilde tasarlandı. Oyun; Bursa Kültür AŞ'nin talebiyle Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün AR-GE biriminde çalışan İbrahim Halil Demir, Matematik Öğretmeni Tahsin Üstündağ ve Sınıf Öğretmeni Suat Sönmez'den oluşan ekip tarafından oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların yaşadığı şehri daha yakından tanımaları için müfredata aldığı 'şehri tanıma' derslerine alternatif bir materyal olma özelliği de taşıyan oyuna, 'Bilgin Bursa' adı verildi.

İlçeler de kapsama alanında

Toli Oyun Grubu tarafından tasarlanan 'Bilgin Bursa', oyuncularını geçmişten günümüze Bursa'da eşsiz bir kültürel yolculuğa çıkarıyor. Bursa'nın doğal güzelliklerinin de akıcı dille anlatıldığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli oyunu, kentin 17 ilçesini daha yakından tanıma fırsatını da sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da ailesi ile birlikte deneyerek hoşça vakit geçirdiği oyun, raflardaki yerini aldı. Bursa'nın geçmişinden bugününe eşsiz bir yolculuk yaptıran Bilgin Bursa, Kültür A.Ş. satış noktalarıyla www.bursakultur.comadresinden temin edilebiliyor.

Kaynak: Bültenler

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