Türkiye'nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli'de üretilecek
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Türkiye'nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli'de üretilecek

- Türkiye'nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli'de üretilecek Yerli traktörün seri üretimine 2021 yılında geçilecek 45 dakikalık şarjla 7 saat çalışarak yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, çiftçilere yüzde...

22.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:11

- Türkiye'nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli'de üretilecek

Yerli traktörün seri üretimine 2021 yılında geçilecek

45 dakikalık şarjla 7 saat çalışarak yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayacak

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan, çiftçilere yüzde 95 yakıt tasarrufu imkanı sağlayacak yerli ve milli elektrikli traktörün seri üretimi için Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen traktör 2021'de seri üretime geçecek. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 9 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada üretim ve montaj çalışmaları süren yerli traktörün Ekim ayı içinde banttan inmesi, 2021 yılı içinde ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Çiftçilere yakıt tasarrufu sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan yerli ve milli elektrikli traktörün prototipi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada görüntülendi. Dilovası'nda kurulan fabrikada üretilecek traktör, 45 dakika şarj süresi ile 7 saat çalışabilecek. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerin maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli'de üretilecek

Kaynak: İHA

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