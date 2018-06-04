Türkiye'nin İlk Yenilenebilir Enerji Fonu Kuruldu

Türkiye'nin enerjisi çeşitlendikçe finansman ihtiyacı ve modelleri de değişim gösteriyor. Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji fonu 50 milyon dolar büyüklükle kuruluyor. Actus Portföy, yenilenebilir enerji alanında 50 milyon dolarlık bir fon oluşturdu. Önce güneş enerjisine yatırım yapacak şirket, ardından rüzgar ve biyokütle santrallerine ortak olacak.

Global Yatırım Holding iştiraki olan Actus, önümüzdeki ay bir güneş santrali satın alacak. Bu santral Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) dahil olacak. Fonun getirisi dolar bazında yıllık yüzde 10 olarak hedefleniyor. Yeni fonun ayrıntılarını anlatan Actus Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, Actus GreenOne adını verdikleri fonun Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Güneş, jeotermal ve biyokütle santrallerine yatırım planladıklarını kaydeden Hocaoğlu, şöyle konuştu: "Bu üçlü diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre tahmin edilebilir ve düşük volatiliteye sahip elektrik üretim profili sergiliyor. Ayrıca 2020 yılı sonuna kadar operasyonel hale gelen yenilenebilir enerji santralleri için de 10 yıllık garantili alım tarifesi olan YEKDEM mekanizması bulunuyor. Yatırımcılar için avantajlı bir ortam sunuluyor. Böyle bir fon makroekonomik risklerden YEKDEM nedeniyle üretilen elektriğin satış ve fiyat riskinden bağımsız olacak. Piyasa ile uyumlu olmadığı için örneğin bonolardaki gibi gelişmelere açık olmayacak" dedi.

Güneş santralinin yatırımının da 12 milyon dolar olacağını söyleyen ve 2 yıl bir yatırım dönemi planladıklarını kaydeden Hocaoğlu, "Yatırımcıları yerli nitelikli kurumsal yatırımcılar olacak. Ağırlıkla emeklilik fonları ve şirketler, holdingler gibi tüzel kişilikler yatırım yapacak. 50 milyon dolar büyüklüğü sahip olması hedeflenen fonun süresi 9 + 1 yıl olacak. 1 yıl likidasyon süresi olarak belirlendi. Kaynak taahhüt süresi ise 2 yıl olarak planlandı. Yatırımcıların oy birliğiyle 1 yıl uzatılacak" diye konuştu.