Türkiye'nin ilk VR (Sanal Gerçeklik) Espor turnuvası başladı
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Türkiye'nin ilk VR (Sanal Gerçeklik) Espor turnuvası başladı

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Türkiye'nin ilk VR (Sanal Gerçeklik) Espor turnuvası başladı

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Papara VR Espor turnuvası başladı.

, VR Rhythm League işbirliği ile Türkiye'de ilk defa düzenlenen Papara VR (Sanal Gerçeklik) Espor turnuvası başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün ilk oyunuyla başlayan ve Menteşe Belediyesi işletmesi Atapark'da düzenlenen Beat Saber oyun turnuvasına 8 – 50 yaş aralığında toplam 153 oyuncu katılıyor. Amatör ve profesyonel kategorilerinde eleme usulü düzenlenen yarışmaya katılan oyuncular, rakiplerini geçerek en yüksek puana ulaşmak ve şampiyon olabilmek için kıyasıya yarışıyorlar.

Gelişen teknoloji ile birlikte espor'un tüm Dünya'da büyük bir pazara sahip olduğunu ve her geçen gün kitlesini arttırdığına dikkati çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; "Biz halkımızın her kesimine hitap eden projeler üreten bir belediyeyiz. Espor, geleceğimiz olan gençlerin çok ilgi gösterdiği bir alan. Pandemi nedeniyle spor tesislerinin kapalı olması ve VR teknolojisinin özellikle Z kuşağında geniş bir kitleye hitap etmesi nedeniyle bu organizasyonun içinde yer alarak Türkiye'nin İlk VR Espor Turnuvasını düzenledik. Turnuvanın tüm katılımcılarına başarılar diliyorum." dedi.

Menteşe Belediyesi, VR Rhythm League işbirliği ile düzenlenen Papara VR (Sanal Gerçeklik) E-spor turnuvası 26 Mart tarihinde sona erecek. Turnuvada dereceye girenler oluşturulan 5 Bin TL'lik ödül havuzundan çeşitli hediyeler kazanacaklar.

Kaynak: Playerbros

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