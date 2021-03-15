Türkiye'nin İlk VR Espor turnuvası Menteşe'de düzenleniyor
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Türkiye'nin İlk VR Espor turnuvası Menteşe'de düzenleniyor

15.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:12
Türkiye'nin İlk VR Espor turnuvası Menteşe'de düzenleniyor

Menteşe Belediyesi, VR Ritim ligi ve özel bir şirket iş birliği ile birlikte Türkiye'nin ilk VR Espor turnuvasını (Sanal Gerçeklik) düzenliyor.

Menteşe Belediyesi, VR Ritim ligi ve özel bir şirket iş birliği ile birlikte Türkiye'nin ilk VR Espor turnuvasını (Sanal Gerçeklik) düzenliyor. 5 bin TL ödüllü son yılların en popüler VR Espor oyunu olan Beat Saber turnuvası 22-26 Mart 2021 tarihlerinde Menteşe Belediyesi işletmesi Atapark'da yapılacak. Yarışma formatı eleme usulü olan turnuva profesyonel ve amatör olarak iki farklı kategoride gerçekleşecek. Katılım ise 200 kişiyle sınırlı olacak.

Oyunun tanıtım videosunda yer alan Başkan Gümüş, "Pandemi döneminde spor tesislerimizin kapalı olması, bizleri gençlerimiz için ne yapabileceğimiz konusunda farklı aktivitelere yönlendirdi. Bu kapsamda Z kuşağının yakından takip ettiği ve oynadığı sanal gerçeklik oyunları ile gençlerimize hareketlilik kazandıracağız. Türkiye'de ilk defa bizim düzenlediğimiz Beat Saber turnuvasına katılım sağlayacak tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

VR ESPOR NEDİR?

VR Espor'un oyuncuları etkileme şekli standart bir aktivite olmamasıdır. Espor'dan farklı olarak VR Espor oyuncuların hareket etmesi, tepki vermesi, koşması, yürümesi yüksek performanslı bir spor aktivitesi yapması ile ayrılmıştır. VR, Espor'un eleştirilen fiziksel spor kısmının geçiş dalı olmuştur. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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