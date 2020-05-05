Türkiye'nin İlk Verem Araştırma Merkezi Kuruldu

Dünyanın en ölümcül hastalıkları arasında yer alan verem için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruldu.

Dünyanın en ölümcül hastalıkları arasında yer alan verem için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruldu. Dünyada en çok öldüren hastalıklar arasında onuncu sırada yer alan verem hastalığı ile ilgili araştırmalar Akdeniz Üniversitesi'nde kurulan Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKVUAM) gerçekleştirilecek.

Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, dünyada insan sağlığını tehdit eden hastalıkların başında gelen verem için yeni yerli ve milli ilaç, aşı geliştirme çalışmaları, fenotipik, moleküler tanı ve duyarlılık yöntemleri geliştirme çalışmaları yapılacak. Merkezin, inovasyon, ürün geliştirme, prototip, patent gibi uygulamaya yönelik çalışmalarda öncü olması hedefleniyor.

Türkiye'nin İlk Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Akciğerler, solunum yolu ve diğer organlara hasar veren bir hastalık olan verem için AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, dünya genelinde çözülemeyen bir hastalık olduğunu söyledi. Çoban, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılında yayınlamış olduğu verilere göre dünya nüfusunun %23'e yakınının, yani yaklaşık 1.66 milyar kişinin verem hastası olduğunu, gelişmiş ülkelerde bile verem hastalığının ciddi oranda ölüm nedeni olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, mevcut ilaçlara direnç gösteren verem vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekerek, verem hastalığının hâlâ bütün dünya için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Çoban, verem hastalığına yakalanmış kişilerin tanı ve tedavisindeki başarısızlık, hastalıktan tam korunmayı sağlayan bir aşının olmaması ve son 40 yıldır tedavi için geliştirilen ilaç sayısının yok denecek kadar az olmasının verem hastalığının araştırılması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirdiğini belirtti. Prof. Dr. Çoban, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak verem çalışmalarında öncülük etmekten gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.