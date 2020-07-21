Türkiye'nin ilk ve tek yerli hibrit aracı Ankara'da test edildi
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Türkiye'nin ilk ve tek yerli hibrit aracı Ankara'da test edildi

Türkiye'nin ilk ve tek yerli hibrit aracı Ankara'da test edildiANKARA Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek yerli, şarj edilebilir hibrit elektrikli ticari aracı 'Ford Custom PHEV' test edildi.

Türkiye'nin ilk ve tek yerli hibrit aracı Ankara'da test edildi
21.07.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:07

Türkiye'nin ilk ve tek yerli hibrit aracı Ankara'da test edildi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ile Ford Otosan arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türkiye'nin ilk ve tek yerli, şarj edilebilir hibrit elektrikli ticari aracı 'Ford Custom PHEV' test edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla, Türkiye'nin ilk ve tek yerli, hibrit elektrikli aracı 'Ford Custom PHEV' düzenlenen törenle test edildi. Ankara Kalesi'ndeki törene Başkan Yavaş'ın yanı sıra, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'de üretilen hibrit elektrikli Ford Custom (PHEV) Plug-In Hybrid araçlar Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve çevresindeki tarihi noktalarda vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti sağlayacak. Araç ayrıca, Başkent Mobil-Başkent 153 hattı için de hizmet verecek.

'ANKARA HALKI VE BELEDİYE BU ARAÇLARI KULLANACAK'Türkiye'nin ilk kendinden şarj edilebilir, hem elektrikli hem de içten yanmalı motora sahip ticari aracını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tanıttıkları projenin sonuna geldiklerini söyleyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Biz Türkiye'de bu aracı ilk defa öğreten ve halihazırda Avrupa'ya da satışına başlamış Türkiye'nin en büyük otomotiv şirketiyiz. Sayın Başkan Mansur Yavaş'a bu projeyi anlattığımda bu araçların Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasını ve bu araçların kullanımı ile ilgili AR-GE merkezimiz tarafından gelişimin tamamlanacağını, dünyaya sattığımız bu aracın en mükemmel hale gelmesini sağlamak üzere bir mutabakata varmıştık. Ankara halkı ve belediye bu araçları kullanacak" dedi.'VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DAHA KOLAYLIK OLACAK'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, elektrikli otomobili ilk konuştukları zaman en güzel uygulanması gereken yerin çevre, tarih ve turizmin geliştirilmesi açısından Ankara Kalesi civarında olacağını kaydederek, "Ankara Kalesi civarından ring yapılabilir şeklinde konuşmuştuk. Ulus'ta yer alan heykelin önünden başlayan ring güzergahı ile düzenli şekilde turlar yapılacak. Oradan buraya araçla gelmek zorunda kalan ve otomobille park sıkıntısı yaşayan turistler ve Ankaralı vatandaşlarımız için daha kolaylık olacak. Elektrikli aracı bu tür yokuşlarda ve alanlarda kullanarak, firma sahiplerine en azından yol göstermiş olacağız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah ilerde elektrikli araçlar da çoğalır" diye konuştu.

 

Kaynak: DHA

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