Türkiye'nin İlk ve Tek Sertifikalı Jeoparkı Sınav Sürecine Girdi

Türkiye'nin ilk ve tek sertifikalı jeoparkı sınav sürecine girdi



MANİSA - Türkiye'nin ilk ve tek olma özelliğine sahip olan Avrupa UNESCO Jeoparklar ağı içerisinde bulunan Kula Jeopark'ı, UNESCO Jeopark ağı içerisinde bulunan jeoparkların her 4 yılda bir denetlemesi dolayısıyla 3 günlük denetleme sürecinin ilk günkü sınavını verdi.

UNESCO sertifikalı Kula Jeoparkı'nın zorlu sınavında ilk gün geride kaldı. Yurt dışından gelen UNESCO Jeopark Denetçileri üç günlük sürede, Kula Jeoparkı'nı incelemelerde bulunacak. Kula Jeopark Sertifikası gerçekleştirilecek denetlemeler sonrasında uygun görüldüğü takdirde yenilenerek, 4 yıl daha Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO Jeoparkı olma özelliğini koruyacak. UNESCO denetçileri Setsuya Nakada (Japonya) ve Chris Woodley Stewart (İngiltere) tarafından, denetlemesi yapılacak Kula Jeoparkı'nda ilk gün incelemelerini tamamlandı. UNESCO denetçilerine ilk gün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Kula Jeopark Koordinatörü Doç. Dr. Erdal Gümüş ve Jeopark Belediyeler Birliği görevlileri eşlik etti. Kula Jeoparkı içerisinde bulunan Kula Divlit Yanardağı ve yürüyüş parkuru, kaya mezarları, evciler jeositleri, Kula Peribacaları, Karayar Bazalt Daykları, Çakırca Sütun Bazaltları, Acısu ve Emir Kaplıcaları denetmenler tarafından en ince ayrıntısına kadar incelendi. Üç günlük süre zarfında denetçiler Kula UNESCO Jeoparkı'nın ilerlemesini ve gelişimini inceleyecek. Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan Kula Jeoparkı'nın korunması ve ileri seviyelere getirilmesi için hem Kula Belediyesi hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, denetleme sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak, UNESCO Kula Jeopark'ının unvanını koruyacaklarını belirti. Doç. Dr. Erdal Gümüş, Jeopark'ın Kula'ya kazandırılması için sarf ettikleri çabanın daha fazlasını sertifikayı korumak içinde sarf ettiklerini belirterek, "Her 4 yılda bir Avrupa UNESCO Jeoparklar ağı içerisinde bulunan jeoparkların denetleme sürecine girerek, Jeopark ağında kalıp kalmayacakları kararlaştırılır. Kula Jeopark'ı içerisinde bulunan tüm noktalarda yapılacak olan denetlemelerin ilk etabını bitirdik. Geri kalan iki günlük süre zarfında denetlemeler istediğimiz gibi giderse, Kula Jeoparkı, Türkiye'nin ilki olan sertifikasını korumuş olacak. Bu süreç sona erdiğimizde deneyimlerimizle eksikliklerimizi gidererek bir dahaki denetleme sürecinde daha iyi sonuç alacağız" dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Jeoparkı'nın Kula için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa UNESCO Jeopark'ının sertifikasının tekrar yenilenerek Kula'ya kazandırılması için büyük çaba sarf ediyoruz, Kula Jeoparkı'nın değeri yeni yeni Türkiye gündemine girdiği gibi tanıtımında ilerleme kaydettik. Sertifikayı koruduğumuz takdirde çalışmalarımız boşa gitmemiş olacak" diye konuştu.

Jeoparktaki denetlemelerin ilk günkü etabın sonuna gelinmesiyle birlikte, ikinci gün sürecek denetlemelerde sırasıyla; Sandal Divlit'i, Saraçlar Çukurada, Palankaya Çöküntüsü, İncesu Mahallesi, Kula Tarihi Evleri gezisi ile sürecek.