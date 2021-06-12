TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 'GEZİCİ ÇİZGİ ROMAN OTOBÜSÜ' ÇOCUKLARLA BULUŞTU
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TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 'GEZİCİ ÇİZGİ ROMAN OTOBÜSÜ' ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Esenler Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek gezici çizgi roman otobüsü 'Okur Gezer'i, çocukların hizmetine sunduğunu açıkladı.

? Esenler Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve tek gezici çizgi roman otobüsü 'Okur Gezer'i, çocukların hizmetine sunduğunu açıkladı. Sanatseverleri çizgi roman dünyasına götürecek otobüs, çocuk ve gençlerle buluştu.

İçerisinde 2 bin adet, her yaşa hitap eden çizgi roman eserinin bulunan Okur Gezer'in tanıtım programı Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Programda, otobüsün etrafında okuma etkinliği gerçekleştirilerek çocuklarla çizgi atölyesi yapıldı. Ayrıca Okur Gezer otobüsünün içerisinde, Yazar ve Çizer Demirhan Kadıoğlu ile Ahmet Çakıl çocuklara çizgi romanlarla ilgili bilgiler verip önerilerde bulundu. Etkinlikte bulunan 13 yaşındaki Kaan Gökalp şunları söyledi:

'Çizgi roman okumayı çok seviyorum. Bu etkinlikte bize çizgi romanlar verilerek katkı sağlandı. Ayrıca canlı müzikle etkinliği neşelendirdiler. Bence güzel bir etkinlikti. Esenler Belediyemize de teşekkür ederim. Resimleriyle kitabı anlamamıza daha katkı sağlıyor. Çizgi roman okumayı herkese öneriyorum.'

'OTOBÜSÜMÜZÜ HER YERE YOLCU EDİYORUZ'

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise 'Geçmiş yıllara doğru gittiğimizde hepimizin belleğinde okuduğumuz çizgi romanlar vardır. Bu çizgi romanlar insanı öylesine tutar ki bazen dersi ve yemeği unutur onlara dalarsınız. Çizgi roman hikayelerinin özellikle devam etmesi ve çocuklarımızla buluşmasını istiyoruz. Çünkü bunların insanın okuma kültürünün oluşmasında, okuma alışkanlığının hızlanmasında çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Esenler Belediyesi Kültür Hizmetleri olarak kültür otobüsümüz hayata geçirildi. Çocuklarımızla kavuşturuldu. Çizgi romanlarımızın bugünkü karakterleriyle çocuklarımızın tanışmasını arzuluyor ve bunun için de bütün sokak ve meydanlarımıza 'Okur Gezer' otobüsümüzü yolcu ediyoruz' diye konuştu.

'ARTIK ÇİZGİ ROMANCI KALMADI'

Red Kit, Kızıl Maske gibi çizgi romanları gördüğünde duygulandığını ifade eden yazar çizer Demirhan Kadıoğlu, bu romanların ona eski Yeşilçam'ı anlattığını söyledi. Kadıoğlu, '70'li ve 80'li yıllarda çizgi roman zirveydi. Biz çizgi roman kültürüyle büyüdük. Şimdi ise iki elin parmakları kadar çizgi romancı kalmadı. İstiyoruz ki bu etkinliklerle ve faaliyetlerle çocuklarımıza çizgi roman kültürünü aşılayalım' dedi.

Çizgi romanın kent kültürü olduğunu belirten Kadıoğlu son olarak şunları söyledi:

'Bu kültür mutlaka yaygınlaşmalı. Çizgi roman aslında başlı başına birçok kültürü içinde bulunduran önemli unsurlardan biridir. Buradaki çocuklarımıza da söyledim; çizgi roman okursanız senarist, iyi bir yönetmen, yazar, sanat direktörü olabilirsiniz. Çünkü çizgi roman bunların hepsini içinde barındırır.'

TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 'GEZİCİ ÇİZGİ ROMAN OTOBÜSÜ' ÇOCUKLARLA BULUŞTU
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 'GEZİCİ ÇİZGİ ROMAN OTOBÜSÜ' ÇOCUKLARLA BULUŞTU
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 'GEZİCİ ÇİZGİ ROMAN OTOBÜSÜ' ÇOCUKLARLA BULUŞTU
TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK 'GEZİCİ ÇİZGİ ROMAN OTOBÜSÜ' ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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