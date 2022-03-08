Türkiye'nin ilk ve tek buz duvarına tırmanmak ister misiniz?

ERZURUM (DailyMotion.com) - Türkiye'de ilk kez bir yapay buz duvarı yapıldı. Erzurum Palandöken'de kış başlangıcıyla birlikte su püskürtülerek haftalar süren bir uğraş sonucunda oluşturulan buz duvarında tırmanıcılar, profesyonel ve amatör dağcılar buza tırmanarak eşsiz bir deneyim yaşayabiliyor. DW Türkçe, donmuş şelaleye tırmananlar arasındaydı.

DailyMotion.com - Güncel