Türkiye'nin ilk ve tek Antep fıstığı lisanslı deposu Gaziantep'te açılıyor
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Türkiye'nin ilk ve tek Antep fıstığı lisanslı deposu Gaziantep'te açılıyor

Türkiye'nin ilk ve tek Antep fıstığı lisanslı deposu Gaziantep'te açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılacağı törenle açılacak.

Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılacağı törenle açılacak.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından yaptırılan Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılacağı törenle açılacak. GTB Başkanı Mehmet Akıncı, İpekyolu Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Antep Fıstığı Lisanslı Deposunun açılış töreninin, 26 Haziran Cumartesi günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. Antep Fıstığının ana vatanı Gaziantep'te hizmete kazandırılan Antep Fıstığı Lisanslı Deposunun temelinin 2019 yılında atıldığını anımsatan Akıncı, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ise tesiste ürün kabul işlemlerine başlandığını söyledi.

Gaziantep-Nizip Karayolu üzerinde hizmet vermeye başlayan Lisanslı Deponun, yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Akıncı, yaklaşık 11 bin metrekare toplam alanda kurulu bulunan tesiste kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak antepfıstığı ürünlerinin depolanmak için kabul işlemlerine başlandığını dile getirdi.

Antep Fıstığı Lisanslı deponun üreticilere sağladığı avantajlar ve destekler hakkında da bilgiler veren Akıncı, "İKA destekleriyle Antep Fıstığının ana vatanı Gaziantep'te hizmete kazandırdığımız Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Türkiye'de sektöründe bir ilk teşkil etmekte. Lisanslı depomuz üreticilerimize, sanayicilerimize ve tacirlerimize sağlıklı, sigortalı ve güvenli bir ortamda ürünlerini muhafaza etme olanağı sağlamakta. Faaliyetlerini devlet güvencesi altında sürdüren lisanslı depomuz ayrıca çiftçilerimize ELÜS aracılığıyla finansa kolay erişim imkanı da sunmakta. Depoya kabul edilen ürünler diğer lisanslı depoların aksine, lisanslı depomuzda birbirine karıştırılmadan çuvallanarak kafeslerde muhafaza edilmekte. Üretici kendi ürününü istediği zaman tekrar geri alabilmekte veya elektronik ortamda satabilmekte. Bunların yanı sıra ürününü lisanslı depoya getiren üreticilerimiz devletimizin sağladığı ton başına 100 Türk Lirası nakliye, ton başına 30 Türk Lirası kira ve parti başına 25 Türk Lirası analiz desteklerinden de faydalanabilmekte. Antep Fıstığının geleceğine yapılmış önemli yatırımlardan biri olarak değerlendirdiğimiz Antep Fıstığı Lisanslı Depomuzun, şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Türkiye'nin ilk ve tek Antep fıstığı lisanslı deposu Gaziantep'te açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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