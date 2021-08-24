Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik." dedi.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, veri ve veri işleme altyapılarının yapay zeka alanındaki atılımların temel belirleyicilerinden biri olduğunu söyledi.

5G ve ötesi, bağlantılı teknolojiler, nesnelerin interneti ve dijital platformlar sayesinde dünyada üretilen verinin hacmi ve kalitesinin her geçen gün arttığını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Hızlı büyüyen veri üretimiyle birlikte de süper bilgisayarlar, dijital dönüşümü sürükleyen teknolojilerin başında geliyor. Bu konularda gerek TÜBİTAK bünyesinde gerekse uluslararası iş birlikleri vasıtasıyla yürüttüğümüz önemli çalışmalarımız var. TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde alanda kullanılabilecek milli ve özgün çözümler geliştiriyoruz. Safir Bulut, Safir Büyük Veri, Safir Depo ve Safir Zeka, büyük verinin depolanması ve işlenmesi konusundaki önemli projelerimiz."

Varank, TÜBİTAK ULAKBİM ile uyguladıkları "Açık Bilim" politikasının da bu alanda geliştirdikleri güzel bir örnek olduğunu ifade ederek, bu çalışmayla TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen projelerde üretilen verilerin saklanmasını ve yönetimini sağladıklarını bildirdi.

Veri işleme altyapıları konusunda uluslararası imkanlardan da faydalanmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu doğrultuda, Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişimine üye olduk. EuroCC Projesi kapsamında ülkemizde bir yüksek başarımlı hesaplama yetkinlik merkezi kuruyoruz. Bu projeyi TÜBİTAK ULAKBİM koordinasyonunda ODTÜ ve Sabancı üniversitelerinin katkılarıyla yürütüyoruz. Stratejide belirlediğimiz tedbirlerle birlikte yüksek başarımlı hesaplama alanındaki yetkinliklerimizi geliştirecek birçok yeni projeyi daha önümüzdeki dönemde harekete geçireceğiz."

"Yakın zamanda proje teklif çağrısını ilan edeceğiz"

Varank, altyapıların yanında kurumsal kapasitenin inşa edilmesinin de yapay zeka alanındaki çalışmaların artarak devam etmesi bakımından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, TÜBİTAK'ta Yapay Zeka Enstitüsü kurduklarını anımsattı.

Yapay zeka ekosistemini harekete geçirecek bir katalizör görevi üstlenecek enstitü bünyesinde bir de "Sektörel Birlikte Geliştirme Laboratuvarı" oluşturdukları bilgisini veren Varank, şöyle devam etti:

"Bu laboratuvarda, çok paydaşlı yapay zeka uygulamalarının geliştirilip test edilebilmesi için altyapı ve veri alanları desteği imkanı getireceğiz. Bugün ilk kez sizlere bu laboratuvar ve Yapay Zeka Enstitümüz bünyesinde uygulayacağımız yeni bir TEYDEB destek programından da bahsetmek istiyorum. Bu destekle öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda yani akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, akıllı finans ve iklim değişikliği alanlarında sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin ülkemizdeki teknoloji şirketleri ve üniversiteler tarafından geliştirilmesini sağlayacağız. Yenilikçi bir modelde uygulanacak bu destek programıyla sanayicimizin yapay zeka çözümlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde erişmesine imkan tanıyacağız. Her bir proje sonucunda elde edilen bilgi birikiminin ekosistemin diğer paydaşlarına yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Yakın zamanda proje teklif çağrısını ilan edeceğiz. Özel sektörümüzün bu programı takip etmesini özellikle tavsiye ediyorum."

"Küresel rekabetçiliğe büyük katkı yapacak"

Varank, yapay zeka kullanımının hızlanarak devam edeceği bilinse de bu sürecin sosyal ve ekonomik etkilerinin nasıl şekilleneceği hususunun belirsiz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik. Bu dönüşüm sürecinden sosyoekonomik yapımızın olumsuz etkilenmemesi gerektiğinin farkındayız. Uygulama süreçlerini de bu hassasiyetleri göz önünde bulunduracak şekilde tasarladık. Katılımcı bir yaklaşımla hazırladığımız Ulusal Yapay Zeka Stratejimize ilgili tüm tarafların fikir ve önerilerini dahil etmeye önem gösterdik. Bunun yanında, uygulamayı koordine edecek, tüm süreci ve etkilerini takip edecek, gerektiğinde düzenleyici ve düzeltici önlemler alacak kapsamlı bir yönetişim mekanizması tasarladık. Bu strateji sayesinde, önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olacağız."

Stratejinin ülkenin yapay zeka ekosistemini geliştireceğine ve küresel rekabetçiliğe büyük katkılar sunacağına inandığını dile getiren Varank, stratejinin hazırlık sürecinde destek olan tüm kurum ve kuruluşlarla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine teşekkür etti.

Varank, tanıtım toplantısının gerçekleştirildiği Bilişim Vadisi'nin de çalışmalara aktif katkı sunduğuna işaret ederek, gelecek dönemde buranın isminin diğer teknoloji alanında olduğu gibi yapay zeka alanında da daha fazla duyulacağını söyledi.

Dijital ikizler sahnede

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne ilişkin sunum yaptı.

Yapay zeka ve hologram teknolojileri kullanılarak üretilen, Bakan Varank ve Başkan Koç'un dijital ikizleri de Bilge ve Bilgin isimlerindeki dijital asistanlarla konuştu.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun