Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ve Dünya Bankası tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak.

ESKİŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) ve Dünya Bankası tarafından yürütülen Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak.

AA muhabirinin İLBANK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, söz konusu planlar, daha iyi bir yaşam kalitesi, şehir ve çevresindeki insanlar ile işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamak için tasarlanacak.

Planlarla kent ulaşımında yaya, bisiklet ve toplu taşıma payının artırılması, özel araç payının düşürülmesi, böylece hava/gürültü kirliliğinin ve enerji tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. "Herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi"nin geliştirileceği planlamalarla ulaşımda kaza sayısının azaltılması ve güvenliğin artırılması da hedefleniyor.

Bu kapsamda planların hazırlanması için belirlenen Eskişehir ve Konya'da çalışma başlatıldı.

Hazırlanacak planlarla yerel yönetimlerin ulaşım yatırımlarına yön verilebilmesi ve bu yatırımların önceliklendirilmesinin sağlanması, önerilecek alternatif senaryolar ile belediyelerin temiz ulaşım, akıllı ulaşım sistemi entegrasyonu, yayalaştırma çalışmaları ve bisiklet yolu yapım çalışmalarına hızlı bir şekilde yön verebilmesi hedefleniyor.

Ayrıca hazırlanan bu planların, uluslararası finans kuruluşları ile hayata geçirilmesi öngörülen gelecek dönem projeleri için de diğer yerel yönetimlerin çalışmalarına yol gösterici olması da bekleniyor.

Çalışmanın Haziran 2022 itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları kapsamında ulaşım modları arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi, erişilebilirlik, otomobil kullanımını azaltan tedbirler, şehirlerin hareketlilik haritasının çıkarılması, yayaya saygı gibi birçok konu da ele alınacak.

Planlar, ilerleyen dönemde diğer belirlenecek iller için de hazırlanacak.

Eskişehir ve Konya'da farkındalık eğitimleri yapıldı

Sürdürülebilir kentsel ulaşıma dikkati çekmek amacıyla projenin farkındalık eğitimleri, Avrupa Hareketlilik Haftası içinde, 16 Eylül'de Konya ve 21 Eylül'de Eskişehir'de yapıldı.

İLBANK tarafından ilgili tüm belediye paydaşlarının katıldığı eğitimlerde, katılımcılara Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Hazırlanması Projesi'ne ilişkin bilgilerin yanı sıra haftanın temasına da uygun olarak sürdürülebilir ulaşım ile güvenli ve sağlıklı hareketlilik alanında İLBANK tarafından yürütülen çalışmalar aktarıldı.

İLBANK yaklaşık 550 milyon avro büyüklüğünde toplam 40 proje yürütüyor

İLBANK, bu planlar haricinde uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen kredi destekleriyle kentsel hareketliliğe hizmet eden elektrikli araç alımı, raylı sistem altyapısı ve araç alımları, bisiklet ve yaya yolları ile akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonuna dönük çok sayıda projeyi de hayata geçiriyor.

Bu kapsamda İLBANK tarafından Avrupa Yatırım Bankası, Dünya Bankası, Japon Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla yaklaşık 550 milyon avro büyüklüğünde toplam 40 proje yürütülüyor.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 844 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Sezai Temelli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Caner Cindoruk
Spor Mustafa Denizli Rıza Çalımbay Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Emre Kılınç Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları Konya ve Eskişehir için hazırlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:11:57. #1.11#