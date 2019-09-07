Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 96 yıldır varlığını sürdürüyor.

07.09.2019 11:55
Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 96 yıldır varlığını sürdürüyor. Partinin kuruluş yıl dönümü, 9 Eylül'de Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Kaynak: Dunya.com

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