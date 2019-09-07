Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 96 yıldır varlığını sürdürüyor.
07.09.2019 11:55
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 9 Eylül 1923'te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 96 yıldır varlığını sürdürüyor. Partinin kuruluş yıl dönümü, 9 Eylül'de Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak bir dizi etkinlikle kutlanacak.
Kaynak: Dunya.com