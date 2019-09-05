05.09.2019 14:30

Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi 'Songar', TSK envanterine giriyor

ASİS Elektronik ve Bilişim Sistemleri'nin savunma sanayisindeki faaliyetleri için kurduğu markası ASİSGUARD'un askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirdiği milli silahlı drone sistemi 'Songar'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girmesi için gün sayılıyor. İlk kez bu yıl Uluslararası Savunma Fuarı'nda (IDEF) sergilenen ve otoritelerden tam not alan ASİSGUARD'ın geliştirdiği 'Songar'ın sahaya çıkmasına az kaldı. Otomatik makineli tüfekten sonra bombaatar da entegre edilen 'Songar'ın, mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri de geliştirilerek TSK envanterine girmesi planlanıyor.

'HEDEFLERİ BAŞARILI VURDU'

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, IDEF sonrasında yoğun çalışma yürüttüklerini, 'Songar'a yeni yetenek ve donanım kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. 'Songar'a, otomatik makineli tüfekten sonra bombaatar da entegre ettiklerini kaydeden Sunar, "'Songar', Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi tarafından tespit edilen hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirdi, sistemimize hala yeni yetenekler kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangah gibi yetenek ve donanımlarla vuruş hassasiyeti ve etkinliği artırılacak 'Songar'a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi eklenecek" dedi.

IDEF sonrası TSK yetkilileriyle 'Songar' için saha testleri yaptıklarını belirten Sunar, otomatik makinalı tüfekle performansı test edilen 'Songar'ın talep üzerine 40 milimetre otomatik bombaatarla hedefleri başarılı şekilde vurduğunu kaydetti. ASİSGUARD Genel Müdürü Sunar, tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen 'Songar'ın, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi yapabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Stabilizasyon sistemi için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapılmış olan 'Songar Silahlı Drone Sistemi', otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde hareket ediyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor. Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor."

Kaynak: DHA