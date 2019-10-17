17.10.2019 11:44

Her köşesinde ayrı bir gurur ve duygu yükü olan Sivas'taki Şehitler Müzesi'nde, bir çok şehit çantası halen açılmayı bekliyor.



Sivas'ta Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından 2004 yılında açılan Türkiye'nin ilk Şehitler Müzesi, sergilenen şehitlerimize ait eşyalar ile görenleri hem gururlandırıyor hem de duygulandırıyor. 70 metre karelik bir alanda oluşturulan müzede, Sivaslı şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, askerde kullandıkları eşyalar ve şehit aileleri tarafından müzeye bağışlanan eşyalar yer alıyor. Sergilenen eşyalar arasında, şiirler, mektuplar, kanlı üniformalar, şehitlerimizin çocukluklarında kullandıkları oyuncaklarından patiklerine kadar bir çok farklı eşyaları yer alıyor.



Teslim alınamayan çantalar



Müzede bir çok şehidin henüz açılmayan ve aileleri tarafından da alınamayan valizleri bulunuyor. Ailelerin teslim almaya cesaret edemediği valizler müzede itina ile korunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine teslim edilen şehit valizlerinin içerisinde son olarak kullandıkları eşyaları bulunuyor.



Türkiye'nin ilk şehitler müzesi



Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Şehitler Müzesini Türkiye'de ilk kez 2004 yılında kurduklarını belirterek, "Ben öncelikle bu müzenin oluşturulmasındaki duyarlılıklarından dolayı şehit ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Burada kimi zaman o kadar duygu yükle anlar oluyor ki burada şehitlerimizin üzerlerinde kalan farklı farklı eşyaları var, anıları var, yazdıkları şiirleri var, günlük kullandıkları eşyaları var. Bunların yanında çocukluklarında kullandıkları oyuncak tabancalarından patiklerine kadar bir çok özel eşyaları var. Biz özellikle çocuklarımız başta olmak üzere bunları halkımızla paylaşmak istedik. Biz bu şekilde duygularımızı halkımızla paylaşmak istedik. Çocuklarımıza, milli ve manevi duyguları bu yolla aşılamak istedik" dedi.



Eşyaları bırakmaları kolay olmadı



Hızal, müze oluşturulurken şehit yakınlarının, şehitlere ait eşyaları müzeye bağışlamalarının onlar için çok zor olduğunu belirterek, "Şehit yakınlarımız için şehitlerimizin eşyalarından ayrılmak gerçekten çok zor oldu. Ama ülkemizin gidişatı, vatan, millet ve devlet aşkı, ailelerimizdeki bu inançla baktığımızda en azından bizlerin yaşadığını bu acının buralarda da paylaşılması için bize destek verdiler" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA