Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı
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Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı

22.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:24
Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı

Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği "JOIN: Jewellery Online International Network" etkinliğine 90 ülkeden katılım gerçekleşti.

Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliği "JOIN: Jewellery Online International Network" etkinliğine 90 ülkeden katılım gerçekleşti.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteği ile mücevher sektöründe bir ilke imza atılarak 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte dünya mücevher sektörü bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, JOIN: Jewellery Online International Network uygulaması ile toplam 90 ülkeden 850 satın almacıyı, 52 Türk markası ile bir araya getirerek 350 ikili görüşmeye zemin hazırladıklarını aktardı.

Günümüzde yaşanan sürecin, dünyanın beş büyük mücevher pazarından biri olan Türkiye mücevher pazarını inovatif bir dönüşüme doğru yönlendirdiğini belirten Kamar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar gerçekleştirilen sanal etkinlikleri gözlemleyip, uzun uğraşılar sonucunda yapılmayanı başarmış olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin ilk sanal mücevher etkinliği olan JOIN: Jewellery Online International Network uygulaması ile üyelerimize dünyanın her bölgesinden satın almacılarla buluşma imkanı, J-BOX ile ürünlerini yüzde 100 netlikle, yüksek çözünürlük kalitesinde canlı olarak servis edebilme fırsatı sunduk. JOIN ve J-BOX oluşumları, birliğimizin inovatif ve çözüm odaklı bakış açısının yansıması olarak sektör adına bir mihenk taşını simgeliyor."

Açıklamada verilen bilgiye göre, Birliğin bir sonraki adımı, 27-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan İstanbul Mücevher Fuarı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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