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Türkiye'nin ilk sanal fuarı Shoedex'e geri sayım

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik Türkiye'nin ve dünyanın ilk sanal fuar organizasyonu "Shoedex" 1-3 Haziran'da gerçekleşecek.

Türkiye'nin ilk sanal fuarı Shoedex'e geri sayım
20.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:46

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik Türkiye'nin ve dünyanın ilk sanal fuar organizasyonu "Shoedex" 1-3 Haziran'da gerçekleşecek.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik Türkiye'nin ve dünyanın ilk sanal fuar organizasyonu Shoedex için geri sayım başladı. 1-3 Haziran'da gerçekleşecek fuar organizasyonuyla ilgili konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, korona virüsü salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden beri ihracatta dijitalleşmeye odaklanarak Türkiye'nin deri sektöründeki inovasyon potansiyelini açığa çıkaracak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Zandar, "Türkiye'de sanal fuar konusunda ilk adım atan birlik olarak dijital dönüşüme öncü olduk. Ankara ile yoğun temaslarımız, görüşmelerimiz neticesinde çok ciddi bir yol kat ettik. Ticaret Bakanlığı'nın ihracata yönelik devlet desteklerine sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarları da eklediği, somut neticeler aldığımız bir döneme girdik. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve desteğiyle İZFAŞ'ın iş birliği ve TİM'in desteğiyle 1-3 Haziran'da dünyada ilk kez ayakkabı ve saraciye sektörlerine yönelik Shoedex Dijital Ticaret Platformunu gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreci de Ticaret Bakanlığımız ile birlikte planlayarak devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Deri sektörü dijital fuarda buluşuyor: Shoedex gerçeği aratmayacak

Zandar, sanal fuarcılık sisteminin fuarcılığın alternatifi değil tamamlayıcı bir unsuru olarak geliştirildiğini ve gerçeği aratmaması için bütün altyapının hazırlandığını sözlerine ekledi.

Erkan Zandar, "30 üretici firma sonbahar-kış sezonu koleksiyonlarını küresel ölçekteki 250 profesyonel satın almacıyla www.shoedex.events adresinde buluşturacak. Sanal fuarda da her firmanın bir standı olacak ve firmalar istedikleri ürünü görsellerle tanıtabilecek. Alıcılar ile ihracatçılar online görüşerek, ürünleri inceleyerek isterlerse sipariş verebilecekler. Dijital Ticaret Platformu sanal tur yöntemi ile stantların 360 derece tanıtımının yapıldığı, ziyaretçilerin fuar alanını üç boyutlu gezebileceği, akıllı eşleşme filtresi ile fiyat bilgisinden firma profillerine kadar ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşılabildiği, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşmayla sürekli etkileşim halinde, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerle ilgili duyurular, haberlerin yer alacağı, tüm paydaşların birlikte çalışacağı, üreteceği ve katma değer yaratacağı bir ortam oluşturacak. Aynı zamanda ulaşım kolay ve maliyeti düşük olduğu içinde büyük bir avantaj ve imkan sağlayacak" şeklinde konuştu.

Erkan Zandar, "Üreticinin nasıl erişim sağlarım, nasıl görünür ve bilinir olurum ve nasıl satarım sorularına tek platformda çözüm bulmuş olacağız. Firmalarımız farklı ülkelerdeki ticari alıcılara doğrudan erişim sağlayarak ihracatlarını ve marka değerlerini artırmış olacaklar. İhracatçıların gündemi teknoloji ve dijitalleşme olmalı. Zaman değişime ayak uydurma zamanı. Katma değerli ürün üretmek, ürettiğimizin üstüne inovasyon eklemekle mümkün. Bu da yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi demek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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