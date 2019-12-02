Türkiye'nin ilk sağlık müzesi, ziyaretçilerini yüzlerce yıl öncesine götürüyor

02.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:36

BURSA 'nın İnegöl ilçesinde 1906 yılında kurulan Devlet Hastanesi bünyesinde, 2016 yılında açılan Türkiye 'nin ilk sağlık müzesi, büyük ilgi çekiyor. Hastanenin içerisinde bulunan müze, ziyaretçileri ve hastaları, yüzlerce yıl öncesine götürüyor.

Dünyada 2'nci, Türkiye'de ise ilk olan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sağlık müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan ve 2016 yılında ziyarete açılan müzede, yüzyıllık belgelerin yanı sıra enjeksiyondan ameliyat malzemelerine, hastane araç ve gereçlerinden eski ilaçlara, antika ambulanslara kadar yüzlerce obje sergileniyor. Konuya ilişkin konuşan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hayrettin Göçmen, "1-7 Aralık tarihleri arasını, Acil Sağlık Hizmetleri haftası olarak kutluyoruz. Sağlık Bakanlığımızda bu senenin konseptini 'eski Ambulanslar' olarak belirledi. Bu konseptin belirlenmesiyle hastanemiz ön plana çıktı. Türkiye'de ambulans tarihi müzesine sahip olan ve ambulans koleksiyonu olan tek hastaneyiz. 7 farklı antika ambulansımızı burada sergiliyoruz" dedi.

'DÜNYADA BİLENEN MÜZELERDEN OLMAK İSTİYORUZ'

Müzede sergilenen ambulanslar hakkında konuşan Göçmen, "1973 yılında, ilçemizdeki hastaneye, vatandaşlar arasında toplanan parayla alınan ambulansımız burada sergileniyor. Bir vatandaşta, kendine ait olan eski ambulansı bize hibe etti. Bir başka ambulansımız ise bisiklet ambulans. 1. Dünya savaşında kullanılan bisiklet ambulansımız var. 1950 yılında Kore savaşında kullanılan cip ambulansımız var. Gün içerisinde 100'lerce vatandaş, müzemizi ziyaret ediyor. Biz elimizden geldiğince, dünyada bu sayıyı artırarak dünyada bilinen müzelerden biri olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Bursa