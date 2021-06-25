Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı, İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı

Havacılık tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı.

Havacılık tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, uçakların iniş ve kalkışını yakından görmek isteyen havacılık tutkunlarına özel bir alan oluşturdu. Alanın açılış törenine, uçaklarla ilgili doğru kareyi yakalamak isteyen havacılık tutkunları da katıldı.

Lise 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sarper Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılık fotoğraflarına 2 yıldır yakından ilgi duyduğunu söyledi.

Hava fotoğraflarına internet üzerinden merak sardığını kaydeden Duman, arkadaşlarıyla beraber çok sayıda istekte bulundukları spotter alanına kavuştukları için mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sesimizi duyarak bu ihtiyacımızı yaşama geçirdi. Emeği geçen tüm yetkililere minnettarız. Yaptığımız internet başvurusunu ardından biz fotoğraf tutkularını açılışa davet etme inceliğini gösterdiler, sağ olsunlar. 'Spotting' yapmak için mükemmel bir alan kurulmuş. İşte gördüğünüz gibi biz havacılık fotoğrafı tutkunları da aşırı ilgi duyduğumuz birbirinden güzel fotoları rahatça çekme imkanını yaşıyoruz. Projeyi hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çekim yapmak için Alanya'dan İstanbul'a gelen lise öğrencisi Arman Haliloğlu ise babasının eskiden bir hava yolu şirketinde ortaklığı olduğunu belirtti.

Haliloğlu, bu nedenle küçüklüğünden beri uçaklara merakı olduğunu anlatarak, "Daha önce Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde çekim yaptım. İstanbul Havalimanı gibi büyük bir havalimanında seyir terasının bulunması bizi sevindirdi." diye konuştu.

"Türkiye için çok güzel bir başlangıç"

Açılışa katılan Oğulcan Bingöl, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında zaman zaman kaçak çekim yaptığını dile getirerek, "Resmi olarak ilk defa fotoğraf çekebilecek olmamız çok güzel. Türkiye için çok güzel bir başlangıç. Umarım diğer havalimanlarına da yayılarak artar. Arkadaşlarımızla inanılmaz mutluluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'den açılış için gelen Mert Ergeç de uçak fotoğrafları çeken bir arkadaşının vasıtasıyla bu hobiye başladığını söyledi.

Ergeç, yaklaşık 3 yıldır çekim yaptığını kaydederek, "Hatta bir keresinde Antalya'da polise yakalanmıştık. Burada resmi olarak, kartlı bir şekilde polisin bizi engellemeyeceği bir yer olması bizi çok sevindirdi. Yani havacılık fotoğrafçılığını engellenmeden özgürce yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Spotting tutkunları hızla artıyor

Havacılık ya da uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen "spotting" tüm dünyada hobi amaçlı icra edilirken meraklılarının sayısı her geçen artıyor. İstanbul Havalimanı'ndaki spotter alanı ise "Pist 1" ve "Hava Trafik Kontrol Kulesi"ni gören hakim bir noktada yer alıyor.

Uçakları yakından görmek ve hava trafik kontrol kulesini fotoğraflamak isteyenler, "www.istairport.com/tr/yolcu/havalimani-rehberi/spotter" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların haftalık değerlendirileceği sistemde alana girişler geçici apron kartıyla gerçekleştirilecek.

Kimlik ya da pasaport ön yüz fotoğraflarını yükleyen, HES kodunu spotter formunda dolduran kişiler vesikalık fotoğraflarıyla başvurularını yapabilecek.

Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı, ilk etapta sadece cumartesi saat 08: 00-17: 30'da hizmet verecek. Ulaşım ise İstanbul Havalimanı P6 Turkuaz Otopark'tan kalkan araçlarla İGA tarafından ücretsiz sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ