Türkiye'nin ilk rap filmi "Kovala" nın afişi yayınlandı
01.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:00
Yapımcılığını TAFF Pictures, Wovie, RetroPro, Doğan Music Company (DMC) ve NETD'nin yaptığı, yönetmenliğini Burak Kuka'nın üstlendiği başrollerini ise Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Melis Sezen ve Hande Soral'ın paylaştığı "Hayatı Rap ile Kovalayanların Hikayesi" mottosuyla yola...
Yapımcılığını TAFF Pictures, Wovie, RetroPro, Doğan Music Company (DMC) ve NETD'nin yaptığı, yönetmenliğini Burak Kuka'nın üstlendiği başrollerini ise Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Melis Sezen ve Hande Soral'ın paylaştığı "Hayatı Rap ile Kovalayanların Hikayesi" mottosuyla yola çıkan Türkiye'nin ilk rap filmi "Kovala"nın afişi yayınlandı!
Kaynak: Hürriyet