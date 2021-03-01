Türkiye'nin ilk rap filmi "Kovala" nın afişi yayınlandı

Yapımcılığını TAFF Pictures, Wovie, RetroPro, Doğan Music Company (DMC) ve NETD'nin yaptığı, yönetmenliğini Burak Kuka'nın üstlendiği başrollerini ise Stabil (Dağra Solmaz), Ozan Akbaba, Melis Sezen ve Hande Soral'ın paylaştığı "Hayatı Rap ile Kovalayanların Hikayesi" mottosuyla yola...