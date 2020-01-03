Türkiye'nin ilk radar çevirme grubu kurucusu ehliyetini kaptırdı

03.01.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:32

Sekiz yıl önce sosyal medyada Türkiye'nin ilk radar çevirme grubu olan 'Muğla Radar ve Çevirme' grubunu kuran Togay Kömür, Bodrum'da uygulama esnasında trafik ekiplerine yakalandı.



Grubu kurmasından 8 yıl sonra ilk defa trafik ekiplerine yakalandığını sosyal medya grubundan esprili bir dille paylaşan Kömür, "Sonunda ehliyeti kaptırdık, vatana millete hayırlı olsun. Bu grup çalışmıyor arkadaşlar; kapatıyorum: )" mesajı yayımladı. Kömürcü mesajında, "8. yıl sonunda yakalandık abilere. 0.74 ..! : ) Niye söylemiyorsunuz : ). Bodrum Cafer Paşa Cad. çevirme ahaha : )" dedi.



Paylaşımında bir de not düşen Kömür, "Edit: Arkadaşlar abartmayalım yorumlarda, terbiye sınırını aşanı engelliyorum direkt. Grup sahibi olarak esprili bir paylaşım sadece. Veryansın yok, şikayet yok. Türkiye'nin ilk radar grubunu ben kurdum ve nihayetinde az bir alkolle yakalandım. Tabii ki ilginç bir görüntü çıktı ortaya, ben de ceza yiyebiliyorum. Polis arkadaşlarla bir hatıra. Siyaset ya da hakarete varan yorumlar engel sebebidir. Gerek yok. Abartmayın! Teşekkürler herkese" ifadelerine yer verdi.



Grup üyelerinden esprili yorumlar



Muğla Radar Çevirme Grubu kurucusunun sosyal medyadaki bu paylaşımının ardından grup üyeleri de Kömür'e esprili cevaplar verdi. Yorumlarda, "Napıyoruz alkol aldıktan sonra arabamıza binmiyoruz. Alkolün azı çoğu yok canlar... Geçmiş olsun nur topu gibi bir cezanız olmuş, ehliyet de tatile çıkmış. İlk ve son olsun", "Hoş geldin aramıza", "Şoför lazım mı", "Kurtardıklarına say canım benim" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA