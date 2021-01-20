Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, mezarı başında anılacak
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Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, mezarı başında anılacak

20.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:49
Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Zakaryan, mezarı başında anılacak

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan, vefatının 1. yılında mezarı başında anılacak.

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan, vefatının 1. yılında mezarı başında anılacak.

"Demir Yumruk" lakaplı Zakaryan için düzenlenecek tören 25 Ocak Pazartesi günü saat 15.00'te Şişli Ermeni Mezarlığı'nda yapılacak.

24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının ardından, 1964 yılında Ortadoğu Boks Şampiyonu oldu. Efsane boksör 22 yıllık kariyerinde 43'ü uluslararası olmak üzere 100'e yakın profesyonel müsabakada yer aldı. Ay-yıldızlı formayla Almanya, Fransa, Arjantin, Lübnan ve Mısır gibi birçok ülkede ringe çıkan Zakaryan, 1966 yılında boks kariyerine son verdi.

Hayatı belgesel olacak

Luys Medya Yatırımları A.Ş. tarafından Zakaryan'ın hayatını anlatan belgesel yapılacak. Adıyla aynı ismi taşıyacak belgeselde Zakaryan'ın 2. Dünya Savaşı'nın zorlu şartları içerisinde boksla tanışması ve ardından Ortadoğu şampiyonluğuna giden süreç anlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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