Türkiye'nin İlk Plazma Tedavisi Malatya'da Gerçekleştirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Türkiye'nin İlk Plazma Tedavisi Malatya'da Gerçekleştirildi - Haber
Turgut Özal, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji

Türkiye'nin İlk Plazma Tedavisi Malatya'da Gerçekleştirildi

Corona virüsü geçirmiş bir kişinin vücudunda üretilen antikorların, hasta olan diğer bir kişiye nakledilmesiyle gerçekleştirilen plazma tedavisi, Çin'den sonra Türkiye'de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirildi.

06.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
Türkiye'nin İlk Plazma Tedavisi Malatya'da Gerçekleştirildi

Corona virüsü geçirmiş bir kişinin vücudunda üretilen antikorların, hasta olan diğer bir kişiye nakledilmesiyle gerçekleştirilen plazma tedavisi, Çin'den sonra Türkiye'de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ilk plazma tedavisinde Corona virüsüne karşı %80 oranında bir başarı görüldü. Elde edilen başarı herkes için bir umut ışığı oldu. Turgut Özal Tıp Merkezi doktorları, Corona virüsü geçirmiş olan kişilerin plazma bağışında bulunmalarını istiyorlar. İlk plazma transferinde donör ve hastanın 56 yaşlarında olduğu kaydedildi. Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt tedavi ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamada, iyileşen hastanın vücudunda bulunan plazmaları, yoğun bakımda tedavisi süren ve 4. evrede bulunan bir hastaya naklettiklerini hastanın durumunun stabil olduğunu tedavinin 48 ile 72 saat aralığında cevap vereceğini belirtti. 55 Dakikada 900 cc Plazma Alabiliyoruz

Çin'den sonra dünyada ilk kez Türkiye'de plazma tedavisinin uygulandığının altını çizen Erkurt, bu tedavinin olumlu sonuç vermesi durumunda aşı tedavisine kıyasla maliyetin düşük seviyede ve tedavinin etkinliğinin yüksek seviyede olacağını da sözlerine ekledi. Bir hastadan 50 dakika içerisinde ortalama 800-900 cc plazma toplanabiliyor. Toplanan plazmalar, tedavisi devam eden bir kişiye ilk etapta 400 cc daha sonra haftalık olarak 200 cc şeklinde veriliyor. Hastanın tedaviye cevap verme süresi ise 48 ile72 saat aralığında gözlenebiliyor.

Dünyada ilk kez Çin'de uygulanan ve ölüm döşeğinde olan hastalarda %80 başarı oranına sahip plazma tedavisi, Corona virüsüyle mücadelede tüm dünya için bir umut ışığı oldu.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haber
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haber
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği kaza anı
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye'nin İlk Plazma Tedavisi Malatya'da Gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 19:35:02. #1.15#
title