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Türkiye'nin ilk online moda fuarı başladı; 15 milyon dolar iş hacmi bekleniyor

Türkiye'nin en iddialı moda organizasyonlarına imza atan Dosso Dossi, bu kez en büyük online moda fuarıyla 250 firmanın ürünlerini görücüye çıkardı.

Türkiye'nin ilk online moda fuarı başladı; 15 milyon dolar iş hacmi bekleniyor
24.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:35

 Türkiye'nin en iddialı moda organizasyonlarına imza atan Dosso Dossi, bu kez en büyük online moda fuarıyla 250 firmanın ürünlerini görücüye çıkardı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Fuarı ziyaret eden alıcılar, eş zamanlı olarak sipariş de yazdırabiliyor. Aynı hızla gidersek 30 Temmuz'a kadar devam edecek online fuarımızda 15 milyon dolarlık sipariş alacağımızı öngörüyorum" dedi.

İş ve tatili birleştiren özgün bir modelle hazır giyim firmalarını yurt dışından gelen alıcılarla buluşturan Dosso Dossi, salgın sürecinde bir ilke imza attı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan toptan moda fuarında kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde 250 firmanın 150 bin parçalık koleksiyonu dünyanın dört bir yanındaki alıcılar için görücüye çıkarıldı.

Online moda fuarına yoğun talep olduğunu söyleyen Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, salgın sonrasında ticaretin yeni normale göre kurgulandığını dile getirdi. Yurt dışında da mağazaların çoğu kapalı olduğu halde  salgın sürecinde e-ihracatı yüzde 70 arttırdıklarını aktaran Eraslan, seyahat kısıtlamaları nedeniyle iş ortaklarıyla bir araya gelmedikleri için online fuar için kolları sıvadıklarını ifade etti.

SİPARİŞLER ANLIK KAYDEDİLİYOR

Fuar için kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde 250 firmanın, 150 bin parçalık koleksiyon hazırlandığını vurgulayan Eraslan, "Ürünleri online fuarımızla tüm dünyadan alıcılar için görücüye çıkardık. Koleksiyonlarımızı en iyi şekilde sunabilmek için sisteme 750 bin görsel yükledik. Türkiye'nin en büyük online moda fuarına ilk günden itibaren dünyanın dört bir yanından büyük ilgi var. Fuarı sanal ortamda ziyaret eden alıcılar, eş zamanlı olarak sipariş de yazdırabiliyorlar. Yaklaşık 100 kişilik ekibimiz alıcılardan gelen siparişleri anlık olarak kaydediyor. Aynı hızla gidersek 30 Temmuz'a kadar devam edecek fuarda 15 milyon dolarlık sipariş alacağımızı öngörüyorum" diye konuştu.

TOPLAM SATIŞ HACMİNİN YÜZDE 35'İ ONLİNE

Müşterilerin koleksiyonlara yoğun talebi olduğunu söyleyen Hikmet Eraslan, "Online olarak alışverişlerini yapıyorlar. Salgın öncesi online satışlarımız cironun yüzde 5'i düzeyindeydi. Salgın sürecinde bu oran yüzde 35'e kadar çıktı. Online satışla dünyanın her yerinden müşterilere ulaşıyoruz. Pazar ve müşteri çeşitliliğimiz arttı. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Ukrayna başta olmak üzere 40'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi. 

"30 BİN KİŞİYE DOLAYLI İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

Türkiye'nin en büyük online moda fuıarına 250 firmanın katıldığını hatırlatan Eraslan, "Bu firmaların toplamda 30 binden fazla istihdamı bulunuyor. Biz bütün kanalları kullanarak dünyada çok daha fazla alıcıya ulaşmak, daha çok ürün satmak, daha çok insanımız için istihdam yaratmak ve ülkeye daha fazla döviz kazandırmak istiyoruz. Türk moda endüstrisinin önü açık. Hazır giyimde yakın coğrafyada bizim kadar iddialı bir ülke yok. Tasarım ve markalaşma konusunda gereken adımları atarsak modada İtalya'yı yakalayabiliriz" diye konuştu.

  "LALELİ'YE DE RAHAT BİR NEFES ALDIRACAĞIZ"

Hikmet Eraslan, seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 99 azaldığı için markaların yabancıya satış cirolarının neredeyse sıfırlandığını hatırlattı. Aynı nedenle Türk moda endüstrisinin dünyaya açılan kapılarından Laleli'de ticaretin durma noktasına geldiğinin altını çizen Eraslan, "Online fuarımızla Laleli'de de yeni bir dönemi başlatacağız. Fuarla bölgeye de rahat bir nefes aldıracağız" diye konuştu.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 70'İ ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPIYOR

 Satış danışmanları farklı ülkelere çok sayıda online satış yaptıklarını söyledi. Olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Mehmet Sarıhan ise, "Bazıları kumaşı görüp, dokunmak öyle almak istiyor bazıları ise hiç gelemiyor ürünleri online alıyor. Müşterilerin yüzde 70'i şu anda online alışveriş yapıyor" dedi.


Kaynak: DHA

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