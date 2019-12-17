Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar özellikleri nelerdir? Songar teknik özellikleri ve Songar fonksiyonları! Songar nedir?

17.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:04

ASİSGUARD, vurucu mikro drone Salgur ve silahlı drone sistemi Songar'ı ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiledi. Yakın zamandaTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek Songar'a bir dizi yeni yetenek ve donanım kazandırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Peki Songar nedir, Songar teknik özellikleler ve Songar fonksiyonları nelerdir. İşte Songar özellikleri…

SONGAR NEDİR?

SONGAR, Silahlı Drone Sistemi, askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş, 10 km yarıçaplı bir menzil içinde görev icra edebilen, gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen, her biri 200 adet 5.56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabilen, özel esnek mermi yolu (mayon) ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip, 2800 metre MSL irtifa içinde görev icra edebilen, yüksek nitelik ve işlevleri açısından İLK MİLLİ; otomatik atış stabilizasyonlu Silahlı Drone Sistemidir. SONGAR™ özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusu ile göreve devam edebilir, karakol ve kalekollarda taciz atışına karşı, kara araçlarının ve konvoyların intikalinde pusu veya tehdit altında havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka arttırıcı, gerektiğinde taarruzi olarak da etkin kullanılabilecek gerçek atış testleri ve gösterimi başarıyla tamamlanmış, makineli tüfek entegre edilmiş ilk MİLLİ Drone Sistemi çözümüdür.

SONGAR ALT SİSTEM BİLEŞENLERİ

• Drone Alt Sistemi

• OASIS (Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi)

• DMT (Drone Üzeri Makineli Tüfek Sistemi)

• YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)

SONGAR FONKSİYONLARI

• Tekli veya çoklu drone sistemi ile eş zamanlı görev icra eder.

• Tehdit/hedef bölge/noktanın havadan keşfini yapar.

• Tehdidi etkisiz hale getirir.

• Operasyon sonrası hasar tespitini gerçekleştirir.

• Gerçek zamanlı görüntü aktarır.

SONGAR

SONGAR TEKNİK ÖZELLİKLER

Operasyonel Menzil: 0–10 km

Operasyonel mühimmat yükü: 200 adet 5.56 kalibre 45 mm NATO mermi

Tam teçhizatlı ve tam yük mühimmat ile toplam ağırlık: 25 kg

Servis Tavanı: 2800 m

BOYUTLAR Uçuş: 105 x 62 x75 cm

Taşıma: 65 x 62 x 75 cm

IP 67 standardına uygun tasarım

Sürüş kamerası (10x zoom) ve namlu kamerası ile çift kamera sistemi

Görev planlama ve uzaktan kumanda ile kullanım

Gerçek zamanlı görüntü aktarımı

Gece ve gündüz operasyon yeteneği

GPS ve GLONASS uyumlu seyrüsefer yeteneği

Atış sonrası hasar tespiti için görüntü kaydı

OTOMATİK ATIŞ STABİLİZAYON SİSTEMİ (OASİS)

Milli Tasarım

Geri tepme sönümleme yeteneği

Namlunun 0 – 60° dikey eksende tevcih yeteneği

SONGAR

DRONE ÜZERİ MAKİNELİ TÜFEK (DMT)

Milli Tasarım

5.56 kalibre 45 mm NATO mermi

15'erli darbeler halinde seri atış (200 mermi) modları (ayarlanabilir modlar)