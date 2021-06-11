Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü
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Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü Alacahöyük Ören Yeri'ndeki Sfenksli kapı Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle kırmızı ışıkla renklendirildi Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri, Türk Kızılay'ının 153.

Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü

Alacahöyük Ören Yeri'ndeki Sfenksli kapı Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle kırmızı ışıkla renklendirildi

ÇORUM - Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle kırmızıya büründü.

11 Haziran 1868'de kurulan Türk Kızılayı'nın kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın katkılarıyla Hititler'in önemli bir kültür ve sanat merkezi olan Alacahöyük ören yerindeki Sfenksli kapı kırmızı ışıkla renklendirildi.

Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, 11 Haziran 1868 yılında kurulan Hilali Ahmer Cemiyeti ve günümüzde bilinen adıyla Türkiye Kızılay Derneğinin kuruluşunun 153 yıldönümü nedeniyle önemli simgesel yapılar bu gece kırmızı ışıkla aydınlatılacağını belirterek, "Kızılay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleşen proje kapsamında ülkemizdeki simgesel yapılar ve Türkiye'deki önemli arkeolojik yapılardan Göbeklitepe, Patara Antik Kenti ve ilimizde bulunan Türkiye'nin arkeolojik kazılarından Alacahöyük ören yerinde Sfenksli kapıda bu gece kırmızı ışıkla aydınlatılmasını gerçekleştiriyoruz. Kızıkay'ın 153. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu proje kapsamında bizde Alacahöyük'te Sfenskli kapıyı Kızılay'ın rengi olan kırmızı ile aydınlattık" dedi.

Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü
Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü
Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü
Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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