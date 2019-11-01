TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ İLACI, DÜNYANIN YARASINI SARACAK

01.11.2019 12:39

KANAMAYI saniyeler içinde durdurmasıyla tıp dünyasında çığır açan, Türkiye'nin ilk milli ilaç molekülü 'ankaferd' etken maddesinin, şimdi de yara ile yanık iyileşmesini hızlandırdığı ve bazı kanser tümörlerini gerileterek, yayılmasını durdurduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

And İlaç Genel Müdürü Vedat Fırat, ilk kez yerli ilaç molekülü ihracatına başlayacaklarını söyledi. Kanama durdurucu özelliğiyle dikkat çeken 'ankaferd' etken maddeli yerli ürünlerle ABD, İngiltere ve Rusya gibi dünyanın en güçlü ordularının da ilgilendiğini belirten Fırat, "Almanya başta olmak üzere 3- 4 ülke ile görüşmelerimiz sonuçlanmak üzere. Biz yıllarca hep yurt dışından ilaç ham maddesi ve moleküller alarak, Türkiye'de bunları paketlemeye alışmışız. Bize yıllardan beri yaptırdıklarını şimdi onlara yaptıracağız inşallah" dedi.

'Ankaferd'i Türk bilim dünyasına kazandırdıklarını anlatan Fırat, "Bundan 12 yıl önce ailemizde kuşaklar boyu kullanılan, 700 yıllık geleneksel bir bitkisel ürünün bilimle buluşmasına vesile olduk. 2 yıl önce Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almayı da başardık. 300'ün üzerinde bağımsız bilimsel makaleye konu oldu. Milli bir ürünüz, dedik ve yabancı şirketlerden patentimiz için gelen milyar dolarlık teklifleri reddettik" diye konuştu.

'KANSERİN YAYILIŞINI DURDURUYOR'

Vedat Fırat, ilk ruhsatı kanama durdurma için verilen ilacın çok farklı endikasyonlarının da ortaya çıktığına değinerek, şunları söyledi: "Mesela yanık ve yara iyileştirme özelliği. Bu konuda birçok çalışma yapıldı. Şimdi de kolon kanserini durdurduğu ve iyileştirdiği gösterildi. İnşallah bunların isimlendirmesi ve piyasaya arzı da kısa süre içinde gerçekleşir. İlk çıktığımızdan beri ordu mensupları, dikkatle izliyorlardı. Pentagon'un kendi kanama durdurma ürünü vardı, 'çok büyük sır açıklıyoruz' gibi lanse ettiler. Oysa çok basit bir üründü. Bizim milli ürünümüz, dünyada tek. Basit şekilde anlatırsak, bir boruda bir çatlak olduğu zaman bizimki tamamen kaynak yaparak onarıyor. Dünyadaki diğer ürünler, çatlağın üzerini sarıyor ve tıkaç vazifesi yapıyor. Dolayısıyla kanamayı aslında yavaşlatmış oluyor. Dünyada hemofili hastalarının faktör verilmeden kanamasını durdurabilen tek ürün bu. Şimdi Pentagon, bizi de kendi listesine aldı. Yani isterse artık yerli, milli bu Türk ürününü alıp, kendi askerlerinde kullanabilirler. Bununla beraber İngiltere, Pakistan, Azerbaycan ve Rus ordusu da ürünlerimizle ilgileniyor."

PATENT İÇİN YURT DIŞINDAN TEKLİF

Ürünün patentiyle ilgili aldıkları teklifleri reddettiklerini anlatan Vedat Fırat, "Çünkü bu ürün, sadece benim değil artık. 300'den fazla bilim insanımız, hiçbir çıkar gözetmeden, bu ilaç üzerine onlarca araştırma yaptı. Eğer verirsem onlara, ülkeme, 'Yerli ve milli istiyoruz' diyenlere haksızlık etmiş olurum ki ben de bunu diyorum. Milli olarak kalmasını istiyoruz. Molekülü ihraç etmemiz için Pakistan, Rusya, Almanya ve son zamanlarda da Japonya teklifler sundu. Görüşmelerimiz sürüyor; ama 'Molekülü de burada üretin' diyorlar, kabul etmiyoruz. 'Biz burada ham madde olarak üretir, size yollarız' diyoruz. Böylece ülkemize de ciddi şekilde döviz kazandırmış olacağız. Dünyada kanama durdurma ile ilgili yıllık yaklaşık 7- 8 milyar dolarlık ekonomi var" dedi.

TÜMÖRÜ 'PROGRAMLANMIŞ ÖLÜME' GÖTÜRÜYOR'Ankaferd hemostat' adlı etken madde üzerinde 12 yıldır bilimsel çalışmalar yürüten, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı'nda Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu ise "Kan durdurucu özelliği nedeniyle mide- bağırsak kanamalarında Amerikan rehberlerine girecek kadar yaygınlık kazanınca ilacın, kalın bağırsak tümörlerinde nasıl bir etkisinin olduğunu araştırdık. Ben ve Hacettepe Eczacılık Fakültesi, TÜBİTAK projesi yazdık. Bu projeyi de geçtiğimiz ay yayımladık. Şunu gösterdik. Mide- bağırsak kanamalarında, mesela kolon kanseri kanamasında kanamayı durdurma amacıyla 'ankaferd' ortama konduğunda, tümörü de programlanmış hücre ölümüne götürüyor. Yani kanser çoğalmıyor, geriliyor. Etraftaki dokulara yayılmıyor ve uzağa gitmiyor. Bu mekanizmayı da Avustralya'da uluslararası bir kongrede sunduk, hem de önemli bir dergide yayım haline getirdik" diye konuştu.

KOL YANIĞINDA DENENDİ, MAKALE YAZILDIProf. Dr. Haznedaroğlu, 'ankaferd'in ilk olarak kanamayı durdurma ardından da doku onarma etkisinin fark edildiğini anlatarak, ürünü kendi yanığında denediğini söyledi. Yanık tedavi edici özelliğinin bilimsel olarak kanıtlandığını kaydeden Haznedaroğlu, "Fare cildinde, penisinde, böbreğinde, bağırsağında 'ankaferd'in doku onarıcı etkilerini gördük. Bundan sonra ben ilginç bir olay yaşadım. Sol koluma semaver düştü ve kolum tamamen haşlandı. İkinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. O gün 'ankaferd' yanık tedavi amacıyla kullanılmamıştı. Bir tek farelerde denenmişti. Bekleyecek halim olmadığı için topikal olarak koluma uyguladım. Kolum, günler içinde tamamen düzeldi. Ben de bunu makale haline getirdim ve 'Turkish Journal of Hematology'de yayımlandı. Bu vesileyle yakın dönemde 'ankaferd'in yanık örtüsünü, yanık solüsyonunu, yanıkta kullanılan preparatlarını da hayata kazandırmak mümkün olacak" dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------And İlaç Genel Müdürü Vedat Fırat röportajı-Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu röportajı-Muhabir anonsu-Detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul