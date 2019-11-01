Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak

01.11.2019 12:10

KANAMAYI saniyeler içinde durdurmasıyla tıp dünyasında çığır açan, Türkiye'nin ilk milli ilaç molekülü 'ankaferd' etken maddesinin, şimdi de yara ile yanık iyileşmesini hızlandırdığı ve bazı kanser tümörlerini gerileterek, yayılmasını durdurduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

And İlaç Genel Müdürü Vedat Fırat, ilk kez yerli ilaç molekülü ihracatına başlayacaklarını söyledi. Kanama durdurucu özelliğiyle dikkat çeken 'ankaferd' etken maddeli yerli ürünlerle ABD, İngiltere ve Rusya gibi dünyanın en güçlü ordularının da ilgilendiğini belirten Fırat, "Almanya başta olmak üzere 3- 4 ülke ile görüşmelerimiz sonuçlanmak üzere. Biz yıllarca hep yurt dışından ilaç ham maddesi ve moleküller alarak, Türkiye'de bunları paketlemeye alışmışız. Bize yıllardan beri yaptırdıklarını şimdi onlara yaptıracağız inşallah" dedi.

Kaynak: DHA