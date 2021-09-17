Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacakULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat-6A uydusunun fırlatma hizmeti sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

Türkiye'nin milli haber leşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat-6A uydusunun fırlatma hizmeti sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat-6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) gerçekleştirildiğini belirterek, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat-6A uydusu; uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabii tutulacak" dedi.

Projenin, Türkiye'nin haber leşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılmasının planlandığını belirtti.

FIRLATICI FİRMA İLE DOĞRUDAN İMZALANAN İLK SÖZLEŞME

Türksat-6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat A.Ş. sorumluğunda olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar Proje Yöneticisi Kurum TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik SpaceX firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (Space X) firması arasında Türksat-6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda Türksat A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir."

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak

Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden Şereflikoçhisar ve Evren'de yaşayan vatandaşlara şiddetli sağanak uyarısı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yevgeniy Ziniçev Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'yı 'SpaceX' fırlatacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:41:38. #1.12#