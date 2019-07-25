Türkiye'nin ilk milli "elektrikli traktörü ve elektronik küpesi" Hasat Bayramı'nda tanıtılacak

Türkiye'nin ilk milli ve yerli "elektrikli traktörü" ile "elektronik küpe", yarın Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenecek 69. TİGEM Hasat Bayramı'nda kamuoyuna tanıtılacak.

69. TİGEM Hasat Bayramı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin iştirakleriyle Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yarın gerçekleştirilecek. 69. Hasat Bayramı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen milli ve yerli projelerin tanıtımı da gerçekleştirilecek. Etkinlikte tarımda devrim niteliğinde olan ve fikir öncüsünün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olduğu elektrikli traktör başta olmak üzere yerli tarım teknolojileri ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilerek, sunulacak.

Elektrikli traktörle hasat yapılacak

Yaklaşık 10 bin çiftçi ve vatandaşın katılması beklenen 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda buğday tarlasında hasat duasının ardından biçerdöverle hasat başlatılacak ve milli ve yerli elektrikli traktör görücüye çıkacak. Programda tarım ve hayvancılığa büyük hizmetler vermiş önemli isimler ile tarımda çığır açacak projelerin sahiplerine de "vefa plaketi" verilecek.

Milli ve yerli elektronik küpe ile yüzde 100 takip ve denetim

Hasat Bayramı kapsamında yerli ve milli elektronik küpe de ilk kez görücüye çıkacak. Büyük ve küçükbaş hayvanlar için "akıllı takip sistemi" olan "elektronik küpe" ile artık anlık hayvan sayımının yanı sıra, lokasyon bilgisi, kızgınlık takibi gibi önemli bilgiler elde edilebilecek. Aynı zamanda sistem salgın hastalıklarla etkin mücadeleyi de sağlayıp, yüzde 100 kayıtlılık esasını getirmiş olacak.

Ayrıca program kapsamında ata tohumu ve yerli sebze tohumu gibi milli üretim projeleri kapsamındaki ürünler ilk kez görücüye çıkacak. Özellikle Ata Tohumu Projesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatılan "Yerel Tohum Buluşmaları" kapsamında ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin halka tanıtılması, üretimlerinin yaygınlaştırılması, koruma altına alınması, bitki ıslah çalışmalarında kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında halkın teslim ettiği binin üzerinde cins ve çeşidi ait tohumlar çoğaltılarak, tescile hazır hale getirildi. TİGEM ve TAGEM tarafından yetiştirilecek bu fideler, Tarım Kredi Kooperatifine üye çiftçiler tarafından üretimleri yapılarak, birkaç ay içerisinde market raflarında yerlerini alacak. Yerli Sebze Tohumu Projesi kapsamında da TİGEM-TAGEM işbirliğinde TAGEM tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli domates, biber, patlıcan, kavun ve salatalık tohumları TİGEM işletmelerinde çoğaltılarak Mayıs 2019'da satışına başlandı.

69. Hasat Bayramı etkinliğinde ayrıca TİGEM çalışanları arasında bu yıl ilki düzenlenen "TİGEM'de Yaşam" temalı fotoğraf yarışmasında ödüle layık görülen fotoğrafların sahiplerine ödülleri verilecek, Anadolu Türküleri Senfoni Orkestrası Anadolu türkülerini canlı performansla sergileyecek. Bu yılki G-20'nin resmi şeflerinden Şef Aydın Demir, sohbet eşliğinde 10 dakikalık bir yemek sunumu hazırlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA