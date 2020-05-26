Türkiye'nin ilk mili parkı boş kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin ilk mili parkı boş kaldı

Türkiye'nin ilk mili parkı boş kaldı Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı nedeni ile Türkiye'nin ilk milli parkı, Yozgat Çamlığı Milli Parkı da sessizliğe büründü.

26.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:05

Türkiye'nin ilk mili parkı boş kaldı

YOZGAT - Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan bayramı nedeni ile Türkiye'nin ilk milli parkı, Yozgat Çamlığı Milli Parkı da sessizliğe büründü.

Eşsiz doğası ve muhteşem manzarası asırlık çam ağaçları, 200'ü aşkın endemik bitki çeşidi ile Yozgat halkının en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Türkiye'nin ilk milli parkı, Yozgat Çamlığı Milli Parkı ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kaldı.

Hafta içi ve hafta sonu mesire alanlarında piknik yapanların, yürüyüş ve bisiklet parkurları ile doğa tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Normal günde oturacak dahi yerin zor bulunduğu Yozgat'ın göz bebeği ve yılda yaklaşık 350 bin kişinin ziyaret ettiği Yozgat Çamlığı Milli Parkı virüs sonrası eski günlerdeki gibi ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye'nin ilk mili parkı boş kaldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Emniyet'ten 'Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Karakaya Adil Karaismailoğlu
Magazin Özkan Uğur Bülent Serttaş Yeliz Yeşilmen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun İlhan Cavcav Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Türkiye'nin ilk mili parkı boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 17:05:29. #1.15#
title