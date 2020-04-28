Türkiye'nin ilk lise kabul modeli 'Apply Fentek' için başvurular başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin ilk lise kabul modeli 'Apply Fentek' için başvurular başladı

Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'nin 14 ilinde bulunan Fen ve Teknoloji Liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı çok yönlü değerlendirme programı 'Apply Fentek' lise kabul modeli için başvurular başladı.

Türkiye'nin ilk lise kabul modeli 'Apply Fentek' için başvurular başladı
28.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:41

Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'nin 14 ilinde bulunan Fen ve Teknoloji Liselerine öğrenci kabulü için uyguladığı çok yönlü değerlendirme programı 'Apply Fentek' lise kabul modeli için başvurular başladı.Programa son başvuruların 7 Mayıs'ta alınacağı duyuruldu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nde öğrenim görmek isteyen ve Apply Fentek sistemine başvurularını tamamlayan öğrenciler ilk aşamada online sınava girecek. Aday öğrenciler sistemin ilk aşaması olarak 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'da tek seans olarak yapılacak sınava online olarak kendi evlerinde, kendi bilgisayarlarından katılabilecekler.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin 2006 yılında açılarak bugün Türkiye'nin dört bir yanında öğrenci yetiştirdiğini vurgulayarak 'Apply Fentek' ile ilgili şunları söyledi: "Kurucumuz Sayın Enver Yücel'i vizyonuyla 2006 yılında açılan Fen ve Teknoloji Liseleri şu anda Türkiye genelinde geleceğin bilim insanlarını, mühendis adaylarını yetiştiriyor. Öğrencilerimiz topluma değer katacak işler yapıyor, mezun olduklarında dünya teknoloji devlerinde çalışma hayatlarına başlayarak projelerini gerçekleştiriyorlar. Apply Fentek sistemi de bu okullarımızda öğrenim görecek çok yönlü gençleri daha iyi tanımamıza ve yönlendirmemize fayda sağlıyor."

ADAYLAR ÇOK AŞAMALI ELEMELERDEN GEÇECEK

'Apply Fentek' lise kabul modeline başvuran aday öğrenciler, 7 Mayıs tarihine kadar; "Neden Fen ve Teknoloji Lisesinde Eğitim almak istiyorum?" sorusuna cevaben yazılmış 500 -1000 kelime arasında bir kompozisyon ve en fazla iki öğretmeninden alınmış referans mektubu ile katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmaları, seminerler ve yaz okullarını, aldıkları yabancı dil, bilgisayar vb. sertifikaları, spor faaliyetlerini, lisansları ve varsa yarışmalarda kazanılmış derecelerini, sanat faaliyetleri ve mu¨zik çalışmalarını belgeleyen sertifika ve doku¨manları, okullarını temsilen katıldıkları proje çalışmalarını, sosyal sorumluluk projelerini içeren portfolyo dosyasını sisteme yükleyecekler. Portfolyo yüklemesini de içeren başvurularını tamamlayan öğrenciler 9 Mayıs'ta YEGAM Mentora üzerinden düzenlenecek ve evlerinden kendi bilgisayarlarıyla katılacakları online sınava girecekler. 23 Mayıs'ta açıklanacak sınav sonrası kabul alan öğrenciler; 25-31 Mayıs tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından yapılacak mülakatlara katılacaklar. 7 Haziran'da M.E.B tarafından düzenlenecek Lise Giriş Sınavı'na da katılacak olan öğrenciler; 1-14 Haziran tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine kayıt yaptırabilecekler.

"BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSELERİ MEMLEKET MESELESİDİR."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde öğrenim gören öğrencilerimiz bilgilerini toplumsal sorunlara duyarlı yaklaşımlarıyla birleştirecek projelere imza atıyorlar. Bu nedenle 'Fen ve Teknoloji Liseleri memleket meselesidir' diyoruz. Son olarak bu liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz sağlık çalışanlarımız için 100 binin üzerinde siperlik üreterek sağlık kuruluşlarına gönderdi. Özellikle bu gibi kriz anlarında öğrencilerimizin 'Biz ne yapabiliriz?' diyerek çalışmaya başlamaları çok değerli bir kazanım. Hem ülkemiz hem de dünya için değer yaratan öğrenciler yetiştiriyoruz"  dedi.

 'Apply Fentek' lise kabul modeli ile öğrencileri çok yönlü olarak değerlendirdiklerini belirten Dr. Özge Aslan,şunları söyledi: "Fen ve Teknoloji Liselerinde; fen ve teknoloji alanında fark yaratacak, farklı düşünebilen bireyler yetiştiriyoruz. Bu yüzden seçme sistemimizin daha farklı olması gerekiyor ve çok yönlü değerlendirme modeli uyguluyoruz. Bu modele de Apply Fentek sistemi diyoruz"


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haberler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Haberler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Berat Albayrak Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Ebru Şallı Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Podolski Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye'nin ilk lise kabul modeli 'Apply Fentek' için başvurular başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 16:24:30. #1.15#
title