Türkiye'nin ilk lipozom ve yerli probiyotik araştırma merkezi Teknopol'de açıldı

Türkiye'nin ilk lipozom ve yerli probiyotik araştırma ve üretim merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesinde yer alan SFA AR-GE tarafından Pendik'teki Teknopol'de hizmete alındı.

Türkiye'nin ilk lipozom ve yerli probiyotik araştırma ve üretim merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesinde yer alan SFA AR-GE tarafından Pendik'teki Teknopol'de hizmete alındı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, merkezin, hem AR-GE hem de üretim bakımından Türkiye'de ilklerin başlangıcı olmasını temenni etti.

SBÜ Hamidiye Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve SFA AR-GE Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Aslan da SFA AR-GE olarak, en önemli çalışma alanlarından birinin yerli probiyotik üretimi olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"15 heyecanlı bilim insanı, ülkemizin gayrisafi milli hasılasını artıracak, ithalatı azaltacak ve insan sağlığı açısından son derece önemli bu akıllı taşıyıcı sistemleri gece gündüz demeden dünya standartlarına uygun üretmeyi başararak, bugün açılışını yapacağımız iki aşamalı lipozom üretim tesisinin endüstriyel boyuta taşınması kısmına başladık."

Aslan, pandemi gibi dönemlerde kendi kendine yetebilen, üretebilen ülkelerin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara