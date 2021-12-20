Türkiye'nin İlk Kavitasyon Tüneli İTÜ'de Açıldı Türkiye'nin ilk "Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi" (KATMANSİS) İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde yapılan törenle ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımıyla açıldı.

Türkiye'nin ilk "Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi" (KATMANSİS) İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde yapılan törenle ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımıyla açıldı.

17 Aralık 2021 Cuma günü yapılan açılış töreninde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Dekanımız Prof. Dr. Emin Korkut ve TRtest AŞ Genel Müdürü Bilal Aktaş birer konuşma yaptılar. Geniş düzeyde katılımın olduğu törene, öğrenciler ve gazeteciler de ilgi gösterdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ; tesisin, savunma sanayimizde ve gemicilik sektörümüzde daha iyi tasarıma sahip ve performansı yüksek ürünler ortaya çıkarması için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tünelin yapılmasında kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin rolüne dikkati çeken Demir sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tesis; üniversite-sanayi işbirliği sayesinde hayata geçmiş önemli bir kazanımdır. Ayrıca, milli teknoloji hamlemizin de önemli bir unsurunu oluşturacak. Bildiğiniz gibi, savunma sanayimiz son yıllarda atılımlarıyla dikkat çekiyor ve 'yerli ve milli' kavramının da ülkemizin gündeminde daha da fazla yer etmesi konusunda öncülük yapıyor. "

Savunma sanayii ve gemi inşaatı sektörüne hizmet edecek

"Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi" (KATMANSİS) çalışmalarının tamamlandığını ve her iki sistemin de başarıyla kullanıma hazır hale getirildiğini söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"İTÜ bünyesinde kurulan büyük ölçekli kavitasyon tünelimiz; en başta savunma sanayii olmak üzere gemi inşaatı sektörüne hizmet edebilecek, üst düzey bilimsel araştırmalara olanak tanıyacak nitelikte bir tesistir. Bu tesis, gemilerin ve denizaltıların gerek süratli gerekse sessiz seyirlerinde, performans açısından ve düşük gürültü seviyeleri ile sevk edilebilmesi, kavitasyonu azaltacak şekilde özel pervane dizaynı gibi çok çeşitli amaçlara deneysel açıdan hizmet edecektir. Yerli imkanlarla imal edilen bu tünel, hem ebatları hem de kesitindeki debi miktarı açısından, dünyada yedinci büyük kavitasyon tüneli olma özelliğine sahip. Ülkemizde ise bu ölçekte tek tüneldir. "

Törende yapılan konuşmaların ardından Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'e plaket verdi. Sonrasında diğer katılımcılarla birlikte Kavitasyon Tüneli'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından, tünelde yapılan testlere dair bilgilendirme yapıldı.

Prof. Dr. İsmail Demir ile "Tecrübe Paylaşımı"

Açılışın töreninin sonrasında, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tecrübelerini İTÜ'lü öğrencilerle paylaştı. 1982 yılı İTÜ Uçak Mühendisliği mezunu olan Demir, otuz yılın ardından yeniden bu kampüste olmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu dile getirdi.

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